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مصدر: الإطاحة بأحمد أسامة وتامر جاد الله من منصبيهما فى "تى إى داتا"

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مصدر: الإطاحة بأحمد أسامة وتامر جاد الله من منصبيهما فى "تى إى داتا" مصدر: الإطاحة بأحمد أسامة وتامر جاد الله من منصبيهما فى "تى إى داتا"
قال مصدر مسئول، إن مجلس إدارة شركة "تى إى داتا"، عقد اليوم الثلاثاء، كمجلس إجرائى بعد التشكيل الجديد، وتم تعيين محمد لبيب قائما بأعمال الرئيس التنفيذى للشركة خلفا لأحمد أسامة العضو المنتدب وتامر جاد الله العضو المنتدب للشركة.

وأوضح المصدر لـ"اليوم السابع"، أنه تم تعيين الدكتور محمد سالم رئيس مجلس إدارة الشركة، وعزة ترك نائب رئيس مجلس الإدارة ومشرف على الأعمال التنفيذية.

وأضاف المصدر، أن هذه القرارات تؤكد فصل "تى إى داتا" عن المصرية للاتصالات، ما يشير إلى صحة أنباء تقسيم الشركة، على حد قوله.

وذكر المصدر، أن قرار عزل أحمد أسامة وتامر جاد الله من منصبهما جاء لموقفهم الرافض لتخفيض البنية التحتية لشركات المحمول الخاصة، وتصديهم لقرارات الوزير فى هذا الإطار ما أثار ضجة كبيرة.

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مصر 365

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