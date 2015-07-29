موجز الصحافة المحلية: المرحلة الأولى لانتخابات البرلمان أكتوبر المقبل

تناولت الصحف المحلية عددا من الأخبار الهامة التى تشغل الرأى العام الداخلى والخارجى كان أبرزها ما جاء فى جريدة "اليوم السابع"، بشأن تفاصيل تأكيدات مصادر مطلعة إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسى، قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب فور افتتاح قناة السويس الجديدة، على أن تبدأ المرحلة الأولى من الانتخابات فى شهر أكتوبر المقبل، والثانية فى شهر نوفمبر، وتحت عنوان "الدواء فيه سم قاتل"، تنشر الجريدة تطورات أزمة أسر الأطفال ضحايا محلول الجفاف الفاسد فى بنى سويف، والإجراءات التى اتخذتها وزارة الصحة فى هذا الشأن.

وأبرزت جريدة "الأهرام" فى صدر صفحتها الأولى: أنه فى ظل حالة الاستنفار القصوى، تعمل مختلف أجهزة الدولة على قدم وساق لإ خراج حفل افتتاح قناة السويس الجديدة المقرر يوم 6 أغسطس المقبل، فى صورة حدث أسطورى يبهر العالم، ويعكس قدرة وإرادة شعب مصر، لتنفيذ مشروع عملاق ينتظر أن يغير خريطة التنمية والاقتصاد فى البلاد، وتعمل القيادة السياسية جاهدة بالتنسيق مع الجهات المعنية، على ألا يقل الحفل حفاوة عن نظيره الذى أقيم فى الافتتاح الأول للقناة عام 1869.

ونقلت جريدة "الأخبار" تأكيد الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة بشأن إنه بمجرد حصول الجامعة على صورة رسمية من الحكم الصادر ضد د. أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق بإدانته فى قضية الكسب غير المشروع سيتم إنهاء خدمته من الجامعة فورا، وذلك تطبيقا لنص قانون الخدمة المدنية الذى يترتب على صدور حكم فى جناية إنهاء خدمة الموظف ولا يشترط أن يكون الحكم باتا وهو الأمر الذى سبق للجامعة أن طبقته فى حالات مماثلة.

ونشرت جريدة "الشروق" فى صفحتها الأولى ما نتج عن حريق مصنع أثاث فى مدينة العبور، والذى أسفر عن مقتل 19 عاملاً على الأقل وأصيب 21 آخرين فى حريق هائل بمصنع للأثاث المكتبى فى المنطقة الصناعية بمدينة العبور أمس، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران قبل امتدادها للمبانى المجاورة، فيما تم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى السلام.

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