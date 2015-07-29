أخبار عاجلة

إسرائيل تهدد من جديد أمن قناة السويس بمشروع سعودى إسرائيلي أردنى -
ملخص مباراة برشلونة واشبيلية 3-0 -
كارثة.. أب يلقي نجلية بترعة نجع حمادي.. والتحقيق يكشف السبب الصادم -
وزير الكهرباء: توزيع 45.5 مليون لمبة ليد -
قطع المياه عن السلام والمرج والخصوص لأكثر من 12 ساعة -
سعفان: إنهاء إجراءات سفر 100 شاب للعمل بإحدى دول الخليج -
النائب عبده الجزار: «الناس بتموت بالبطيء بسبب ارتفاع الأسعار» -
بالفيديو| مستشار السياحة: تنظيم رحلة لمشاهير الفن التشيكيين -
تباين مؤشرات البورصة في منتصف التعاملات -
رئيس الوزراء يرأس اجتماع لجنة العدالة الاجتماعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مدير أمن الجيزة يتفقد موقع حادث إطلاق النار على سفارة النيجر بالهرم

Google+ Print
مدير أمن الجيزة يتفقد موقع حادث إطلاق النار على سفارة النيجر بالهرم مدير أمن الجيزة يتفقد موقع حادث إطلاق النار على سفارة النيجر بالهرم
وصل منذ قليل، اللواء طارق نصر مدير أمن الجيزة، واللواء مجدى عبد العال مدير الإدارة العامة للمباحث وحكمدار الجيزة، وعدد من القيادات الأمنية والمقدم تامر نصير مسئول تأمين شارع الهرم، لتفقد مكان إطلاق النار على الخدمات الأمنية المعينة على سفارة النيجر بالهرم.

وتستمع أجهزة الأمن لشهود عيان بالمنطقة فى محاولة منها للتوصل إلى هوية الجناة.

(إضافة)

وفرضت أجهزة الأمن، طوقا أمنيا فى محيط استهداف السفارة، وقامت بنشر عدد من الكمائن الثابتة والمتحركة وإجراء عملية تمشيط لتعقب العناصر الإرهابية المتورطة فى الحادث.

موضوعات متعلقة..


>- استشهاد مجند وإصابة شرطيين فى هجوم مسلح أمام سفارة النيجر بالهرم

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365