مدير أمن الجيزة يتفقد موقع حادث إطلاق النار على سفارة النيجر بالهرم

وصل منذ قليل، اللواء طارق نصر مدير أمن الجيزة، واللواء مجدى عبد العال مدير الإدارة العامة للمباحث وحكمدار الجيزة، وعدد من القيادات الأمنية والمقدم تامر نصير مسئول تأمين شارع الهرم، لتفقد مكان إطلاق النار على الخدمات الأمنية المعينة على سفارة النيجر بالهرم.

وتستمع أجهزة الأمن لشهود عيان بالمنطقة فى محاولة منها للتوصل إلى هوية الجناة.

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وفرضت أجهزة الأمن، طوقا أمنيا فى محيط استهداف السفارة، وقامت بنشر عدد من الكمائن الثابتة والمتحركة وإجراء عملية تمشيط لتعقب العناصر الإرهابية المتورطة فى الحادث.