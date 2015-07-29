إصابة طالب بطلق نارى بالقدم فى مشاجرة بسبب الخلاف على خطبة فتاة بسوهاج

استقبل مستشفى البلينا المركزى جنوب محافظة سوهاج طالبا فى بداية العقد الثانى من العمر مصابا بطلق نارى بالقدم اليمنى بسبب الاعتراض على خطبة إحدى الفتيات.

كان اللواء أحمد أبوالفتوح مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة جرجا يفيد بوقوع مشاجرة وإصابة طالب بطلق نارى بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد أسعد الذكير مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد محمود حسن رئيس فرع بحث الجنوب وقادها الرائد محمد أبوالعطا رئيس مباحث البلينا بوصول "أبانوب ع ا ع" 20 عاما طالب ويقيم بنجع المصلحة دائرة المركز إلى مستشفى البلينا المركزى مصاباً " بطلق نارى بالقدم اليمنى على إثر وقوع مشاجرة بين طرف أول المصاب المذكور و كيرلس ع م س20 عاما طالب وتوماس ع م س22 عاما سائق ويقيمان بناحية السمطا دائرة المركز، وبين طرف ثان كيرلس م م أ 25 عاما صحفى ويقيم دائرة مركز جرجا.

وأشارت التحريات إلى أنه أثناء تواجد الطرف الثانى فـى زيارة لخطيبته اعترضه الطرف الأول وقاموا بتهديده بعدم إتمام الخطبة لرغبة الثانى من الطرف الأول فـى الارتباط بها، فقام الطرف الثانى بإطلاق عيار من سلاح نارى مما نتج عنه إصابة المذكور تم ضبط الطرف الثانى والسلاح المستخدم وهو عبارة عن طبنجة حلوان عيار 9 مم تحمل رقم 953130 وعدد "6" طلقات من ذات العيار والمرخصة لـه بالرخصة رقم 3955 صادرة مركز جرجا سارية حتى 31/12/2015.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسؤال الثانى والثالث من الطرف الأول أيدا مضمون ما سبق كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فـى الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4188 إدارى المركز لسنة 2015 وجارى العرض على النيابة العامة.