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انتحار فلاح بإطلاق النار على نفسه من مسدسه فى بنى سويف

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انتحار فلاح بإطلاق النار على نفسه من مسدسه فى بنى سويف انتحار فلاح بإطلاق النار على نفسه من مسدسه فى بنى سويف
انتحر اليوم الثلاثاء فلاح من قرية ميانة التابعة لمركز إهناسيا غرب بنى سويف بعد أن أطلق الرصاص على نفسه لمروره بحالة نفسية سيئة.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن بنى سويف، بلاغًا من العقيد ياسين السوهاجى، نائب مأمور مركز إهناسيا، يفيد بقيام "أحمد.م.ن"، 62 سنة، من قرية ميانة التابعة لمركز إهناسيا بإطلاق الرصاص على نفسه من فرد روسى "بندقية" كانت بحوزته.

وقال أقاربه إنه كان يمر بظروف نفسية سيئة خلال الأيام الماضية، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق، وتكثف مباحث مركز إهناسيا جهودها لكشف غموض الجريمة.

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