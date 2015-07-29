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العثور على جثة شاب داخل الزراعات بإدفو

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العثور على جثة شاب داخل الزراعات بإدفو العثور على جثة شاب داخل الزراعات بإدفو
تكثف اليوم مباحث أسوان جهودها لمعرفة ملابسات وظروف العثورعلى جثة شاب، داخل الزراعات، ناحية عزبة المصرى، دائرة مركز إدفو شمال غرب أسوان.. وتحرر محضر شرطى بالواقعة وتم نقل الجثة لمشرحة إدفو العمومية وصرحت النيابة العامة بدفن الجثة بعد تسليمها لذويها.

وكانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بأسوان اليوم إخطارا يفيد بالعثور على الشاب (محمد .ح ) 30 سنة عامل جثة هامدة داخل الزراعات بجوار برج كهرباء، وتبين أن الشاب مبلغ باختفائه من حوالى أسبوع تقريبا، تحرر محضر فيما تباشر النيابة المختصة التحقيق.

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مصر 365