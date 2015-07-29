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أمن سوهاج يبحث عن عاملين متهمين بإحراق غرفتين بمنزل فى طما

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أمن سوهاج يبحث عن عاملين متهمين بإحراق غرفتين بمنزل فى طما أمن سوهاج يبحث عن عاملين متهمين بإحراق غرفتين بمنزل فى طما
تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج جهودها من أجل إلقاء القبض على عاملين متهمين بإحراق غرفتين بمنزل عامل بناحية قرية القطنة دائرة مركز طما.

وكان اللواء أحمد أبو الفتوح مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مركز شرطة طما، يفيد بتقدم عامل ببلاغ يتهم فيه عاملين بإحراق غرفتين بمنزله.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد عمر الخطاب رئيس فرع بحث الشمال وقادها الرائد أحمد خلف رئيس مباحث مركز شرطة طما، بتقدم حسن ن ح ب 38 عاما عامل، ويقيم بناحية القطنة دائرة المركز ببلاغ يتهم فيه "ا.ن.و.م.ن" يقيمان بذات الناحية بإشعال النيران بعدد "2" غرفة ملحقتين بمنزله بتحريض من والدهما، بسبب خلافات الجوار، وقد تم إخماد النيران بمعرفة الأهالى ولم ينتج عن الحريق ثمة إصابات.

وانحصرت التلفيات فى احتراق محتويات الغرفتين المشار إليهما، ونفوق عدد"1" رأس ماشية، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فـى الواقعة وظروفها وملابساتها وضبط المتهمين، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3332 إدارى المركز لسنة 2015، وجار العرض على النيابة العامة.

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مصر 365