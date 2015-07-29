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إحباط تهريب 164 خرطوشة سجائر بحوزة سائحة أوكرانية بمطار الغردقة

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إحباط تهريب 164 خرطوشة سجائر بحوزة سائحة أوكرانية بمطار الغردقة إحباط تهريب 164 خرطوشة سجائر بحوزة سائحة أوكرانية بمطار الغردقة
أحبطت سلطات جمارك مطار الغردقة الدولى محاولة تهريب كمية كبيرة من السجائر الأجنبية الصنع غير خالصة الرسوم الجمركية.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، في تصريح له أنه أثناء إنهاء إجراءات التفتيش للركاب القادمين من "كييف" الأوكرانية على خطوط طيران أوكرانيا اشتبه مهند سامي مأمور التفتيش في أحد السائحات الأوكرانيات، وبتفتيشها تم العثور على 164خرطوشه بعدد 800ر32 ألف سيجارة أجنبيه الصنع غير خالصة الرسوم .

وأضاف أن الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك قرر تحرير محضر جمركى واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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مصر 365