نتنياهو يرحب بخطاب مشترك مع الرئيس الفلسطينى فى الاتحاد الأوروبى ببروكسل

رحب رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، بمبادرة الرئيس القبرصى نيكوس انستاسياديس، السماح له بإلقاء خطاب مشترك مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس فى مؤسسات الاتحاد الاوروبى ببروكسل.

صرح بذلك نتنياهو لدى وصوله إلى إسرائيل مساء اليوم الثلاثاء، فى ختام زيارة عمل قصيرة لقبرص التقى خلالها الرئيس القبرصي، وذلك بحسب راديو "صوت إسرائيل"، الذى أورد الخبر.

يأتى ذلك فى الوقت الذى قدم فيه عضو الكنيست الإسرائيلى حيليك بار، إلى الكنيست ما وصفه بـ"خطة سلام يتمكن المستوطنون اليهود عبرها من البقاء فى منازلهم كسكان فى دولة فلسطينية".

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