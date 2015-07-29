مسئول دولى: اقتراح إقامة منطقة آمنة على الحدود السورية التركية "مقلق"

عبر ستيفن اوبرين منسق الشئون الإنسانية بالأمم المتحدة عن قلقه إزاء الاقتراح الذى يدعو إلى إقامة منطقة آمنة على طول الحدود التركية - السورية.

ونقلت شبكة "ايه بى سى نيوز" الاخبارية الأمريكية عن اوبرين قوله إن تنفيذ مثل هذا الاقتراح من شأنه أن يؤدى إلى مخاطر عديدة أبرزها إمكانية القيام بهجمات على الأشخاص الموجودين داخل هذه المنطقة الآمنة دون أن تتوفر لهم الحماية الكافية.

وأشار اوبرين، فى تصريحات عقب إطلاع مجلس الأمن الدولى على آخر تطورات الأوضاع فى سوريا، إلى أنه اقترح القيام بزيارة لبعض المناطق فى سوريا فى الشهر القادم، غير أن القائمين على مكتب المسئول الدولى أكدوا أن تلك القيام بتلك الزيارة يتوقف على موافقة الحكومة السورية.

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