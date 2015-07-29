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وزير الخارجية اليمنى :إيران تطمح فى أن تجعل اليمن دولة تابعة

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وزير الخارجية اليمنى :إيران تطمح فى أن تجعل اليمن دولة تابعة وزير الخارجية اليمنى :إيران تطمح فى أن تجعل اليمن دولة تابعة
أكد وزير الخارجية اليمنى رياض ياسين أن الانتصارات التى حققتها المقاومة الشعبية، والقوات اليمنية، فى عدن تطبيق للقرار الدولى 2216، مطالبا إيران بالكف عن دعم الميلشيات ووقف تدخلها فى كل من اليمن والبحرين وسوريا.

وأضاف ياسين - فى سياق مؤتمر صحفى عقد فى السفارة اليمنية بباريس ،أوردته قناة "العربية الحدث" اليوم الثلاثاء - " أن طموح إيران يتمثل فى أن تجعل اليمن دولة تابعة كما فى العراق ولبنان ".
>وأشار ياسين إلى القلق من عقلية طهران المتمثلة فى الاستمرار بتصدير الثورة، موضحا أنها ستكون تحت المراقبة بعد الاتفاق النووي.

وفيما يتعلق بانتهاك ميلشييات الحوثى وصالح للهدنة للمرة الثالثة على التوالى ، قال وزير الخارجية اليمنى إن الميلشييات تستغل الهدنة كل مرة ، ولاتختلف عن تنظيم القاعدة وداعش وجماعة بوكو حرام .
>وأكد وزير الخارجية اليمنى على أن الحوار لا يفرض بقوة السلاح، ولن يكون هناك حوار سياسى فى اليمن ، إلا بعد انسحاب ميلشييات الحوثى من المدن التى سيطرت عليها.
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