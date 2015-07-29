البعثة الأممية تعرب عن قلقها من الأحكام الصادرة بحق عناصر النظام الليبى السابق

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا، عن قلقها البالغ من الأحكام الصادرة بحق عناصر النظام الليبى السابق التابع معمر القذافى، وقال بيان للبعثة مساء أمس، إن هذه الأحكام القضائية لا تفى بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

وبحسب البيان، فقد أبدى مدير قسم حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وسيادة القانون فى بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا (UNSMIL) أبدى كلاوديو كوردون، بدوره قلقا من الأحكام الصادرة بحق 37 من مسئولى نظام القذافى السابق، واعتبرها هو مدعاة للقلق ويثير مخاوف كبيرة.

وأضاف أن المحاكمة لا تفى بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة مطالبا السلطات الليبية بإصلاح تشريعاتها الوطنية وإدخال إمكانية الاستئناف للأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، وذلك تمشيا مع التزاماتها بموجب القانون الدولى الإنسانى.

وكانت محكمة محكمة الاستئناف بالعاصمة طرابلس،أصدرت مساء الثلاثاء، حكما بإلاعدام رميا بالرصاص على سيف القذافى، ورئيس جهاز المخابرات الأسبق عبد الله السنوسى، و7 مسئولين آخرين من قيادات النظام السابق ، كما أصدرت أحكاما متفاوتة فى حق عدد من المتهمين الآخرين من رموز النظام السابق تتراوح بين الحكم المؤبد والسجن لسنوات مختلفة وكذلك حكم بالبراءة على عدد أربعة من المتهمين .

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