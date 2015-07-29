حظك اليوم: توقعات الأبراج الأربعاء 29 يوليو / تموز 2015

1-حظك اليوم برج الحمل يوم الأربعاء 39 يوليو / تموز 2015

2-حظك اليوم برج الثور يوم الأربعاء 29 يوليو / تموز 2015

3- حظك اليوم برج الجوزاء يوم الأربعاء يوليو / تموز 2015

4-حظك اليوم برج السرطان يوم الأربعاء 29 يوليو/ تموز 2015

5 - حظك اليوم برج "الأسد" يوم الأربعاء 29 يوليو / تموز 2015

6- حظك اليوم برج العذراء يوم الأربعاء 29 يوليو / تموز 2015

7- حظك اليوم برج الميزان يوم الأربعاء 29 يوليو/ تموز 2015

8- حظك اليوم برج العقرب يوم الأربعاء 29 يوليو/ تموز 2015

9- حظك اليوم برج القوس يوم الأربعاء 29 يوليو / تموز 2015

10- حظك اليوم برج الجدى يوم الأربعاء 29 يوليو / تموز 2015

11- حظك اليوم برج الدلو يوم الأربعاء 29 يوليو 2015

12- حظك اليوم برج الحوت يوم الأربعاء 29 يوليو 2015

>امرأة برج الحمل من أقوى السيدات فى كل البروج تذوب فى العالم من حولها وتنسى ذاتها، وهى تستطيع أن تعتمد على نفسها بدون رجل ولكنها لا تصمد كثيرا أما العواطف الرومانسية ولا تحتمل الحياة بغير حب، فهى تحلم دائما بذلك الفارس الكائن فى خيالها وتظل تبحث عنه وربما كان رجلها لم يخلق بعد.>جميع السيدات المحكومات بهذا البرج لهن جاذبية خاصة وتميل قامتهن إلى القصر وأعضاء جسمهم متناسقة علاوة على الأنوثة الشديدة ونعومة البشرة ورشاقة الحركة نظرات، امرأة الثور هادئة وصافية وثابتة وتنم خطواتها الثابتة عن قوتتها وثقتها بنفسها.>سيدة واحدة من سيدات برج الجوزاء تعادلى عدة سيدات، كل واحدة تختلف عن الأخرى فى كل شىء وكلهن فى جسد واحد، فمن ارتبط بامرأة برج التوأمين كأنه ارتبط بأكثر من امرأة.>امرأة برج السرطان لا تختلف كثيرا عن رجل هذا البرج، سوف تحتار فى هذه المرأة هى رقيقة كرقة القمر؟ أم قاسية وشرسة كالطيور التى تظهر فى ضوء القمر هذه السيدة تمر بأربع حالات فى الشهر باختلاف حجم القمر تارة فى منتهى النعومة والشاعرية والأحلام وتارة أخرى فى منتهى الكآبة تكثر البكاء ومرة عنيفة وعصبية والمرة الرابعة فى منتهى القوة والحزم.> مولودة برج الأسد كزهرة عباد الشمس تعيش بالحب وللحب سوف ينافسك الكثيرون حتى تفوز بها فمن روحها الخفيفة وشخصيتها الجذابة المرحة وأسلوبها الرقيق، تخلق كما هائلا من الأحباء والأصدقاء ونجدها تعتز جدا بصداقاتها وتتذكر كل ذكرياتها معهم.>امرأة برج العذراء ليست دائما بالصورة التى يرسمها خيال الشخص عندما يسمع لفظ العذراء فهى امرأة لها عيوبها ومميزاتها كبقية البشر، وإن كانت حتى فتاة عذراء فليس هذا معناه أنها الملاك ذو الأجنحة البيضاء.>سيدة برج الميزان جميلة وفاتنة وذات أنوثة طاغية وملفتة ونعومتها تخفى وتستر قدرة عقلها على مسايرة الحياة كالرجال فى ذكية جدا وحكيمة ورزينة وعاقلة تصلح للزوج الثرى المثقف ابن العائلات الارستقراطية.>امرأة برج العقرب ليست صارخة الجمال ولكنها تتمتع بجاذبية شديدة وبقوام ممشوق ومتناسق وجهها مستدير أو بيضاوى عيناها واسعتان بأهداب طويلة تمتاز عن باقى السيدات بأنوثتها الطاغية ومفاتنها الصارخة، لذا فمن يراها يظن أنها أنثى ضعيفة، مسالمة، ولكن هذا هو مظهرها المخادع الذى يضلل الرجال وسرعان ما يصدم بعد فوات الآوان وانشغال القلب عنها.>امرأة هذا البرج تحب المرح والفرح والحياة الخالية ممن الهموم وتشترك فى الكثير من الأندية وتعشق الحياة المليئة بالحركة والازدحام لأنها تؤمن بالناس وتحب الجميع، ترى الحياة كما هى وتنظر إليها بطريقة عملية جدا صريحة تعنى ما تقوله ولا تهضم الكذب أو النفاق وقد تزعج البعض بصراحتها المبالغ فيها فهى لا تقول المراد سماعه انما تقول ما يدور فى عقلها وما يتخلل قلبها.>امرأة برج الجدى منطقية وحساسة جدا مضيافة وسيدة منزل وهى قادرة على الاستقلال لأنها طموحة ولكنها تسعى لنجاح زوجها وأولادها.>يحكم هذا البرج السيدة المحبة للعمل خصوصا الذى تستقل به وتتصرف فيه حسب إمكاناتها وموهبتها ويمكن أن تنشأ علاقة سعيدة مع امرأة برج الدلو إذا تركتها مرة لممارسة اهتماماتها التى لا حصر لها، فهى ذكية لبقة فى حديثها ومعاملاتها تميل إلى الحياة الاجتماعية والاختلاط.>السيدة المولودة فى هذا البرج جميلة تجمع ما بين جمال الوجه وجمال الجسم.

فتظهر منسجمة التقاطيع رأسها صغير وشعرها ناعم براق جبينها واسع وعيناها طويلتان أنفها مستقيم وفمها واسع قليلا تتباهى بأنوثتها وحسن تصرفها مع الرجال.

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