"إتيكيت" ركوب "الترام" بدبي

تعدّ منظومة المواصلات المتطورة والحديثة في النقل الجماعي عاملاً من عوامل الجذب للمقيمين والسائحين، لأنها توفّر تنقّلاً آمناً وسهلاً للجميع. ومع دخول موسم الصيف، قامت هيئة الطرق والموصلات بدبي، بإطلاق حملة توعية للمستخدمين بأصول وقواعد استخدام "الترام" بالشكل الأمثل، ممّا يجنب المستخدمين الغرامات المالية أو العقوبات؛ وفق الآتي:

• تأكدي من شراء بطاقة أو "تذكرة نول" أو إعادة تعبئتها بالرصيد الكافي، قبل ركوب "الترام".

• امسحي بطاقة أو "تذكرة نول" على أجهزة التسجيل، قبل ركوب "الترام"، وبعد النزول منه، لتجنّب الغرامة. استرجعي المبلغ المتبقي (إذا وجد)، عند تمرير بطاقة أو "تذكرة نول" قبل مغادرة محطّة "الترام".

• ادخلي مقصورة "الترام" المخصّصة لنوع "بطاقة نول" التي بحوزتك، ولا تستخدمي المقصورة الذهبية، وبحوزتك البطاقة الفضية.

• أفسحي المجال لبقيّة الركاب بأن تعطي الأولوية للركاب الخارجين.

• يُفضّل دخول "الترام" من الطرفين الجانبيين للمدخل، أي اليمين واليسار، لا من منتصف المدخل.

• حافظي على نظافة "الترام"، وتجنبي تناول الأطعمة والمشروبات ومضغ العلكة.

• احرصي على إتاحة المكان لجلوس كبار السنّ والمعاقين أولاً، ثمّ النساء والأطفال.

• ارتدي ملابس محتشمة وبسيطة ومريحة عند التنقل باستخدام "الترام".

• عندما تتنقلين على متن "ترام دبي"، ابقي جالسة أو واقفة في مكانك إلى حين توقف "الترام" في المحطة المقصودة، حفاظاً على سلامتك.

• إذا بقيت واقفة، يُرجى التمسّك بالمقبض جيداً إلى حين توقف "الترام" في المحطّة المقصودة.

• يمكنك اصطحاب حقيبتين في "الترام"، حسب الحجم المسموح به. ويجب وضعهما في الأماكن المخصّصة للحقائب في كلّ مقصورة (كابينة).

تجنبي...

• الركوب في المقصورة الذهبية عند استخدام "بطاقة نول" الفضية لتفادي الغرامة، علماً أن قيمة الغرامة تبلغ 100 درهم للمخالفة.

• مزاحمة الركّاب الآخرين عند دخول "الترام".

• التحدّث عبر الهاتف المحمول بصوت مرتفع، خصوصاً في الأمور الشخصية.

• إزعاج غيرك في المقصورة عن طريق رفع صوت الموسيقى.

• وضع قدميك على المقاعد والاستناد إلى الأبواب.

• لمس أبواب "الترام" أو أبواب المحطة.

• الركض داخل المحطة أو على رصيف "الترام".

• تبادل السلوكيات العاطفية في "الترام".

• اصطحاب الحيوانات معك إلى "الترام".

• إلهاء السائق أثناء تحرّك "الترام".

• دخول الدراجة الهوائية إلى محطات وعربات "الترام".

كذلك، يمنع جلوس الرجال في مقصورة النساء والأطفال، ويعرّض المخالف لدفع غرامة مقدارها 100 درهم.

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