محافظ القليوبية يتفقد موقع حريق مصنع العبور

تفقد المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية مساء اليوم موقع الحريق الذى نشب اليوم بأحد مصانع الأثاث بمدينة العبور، وأوضح أن الحادث يعتبر كارثة بكل المقاييس ولابد من تصحيح الأوضاع الخاطئة من التشريعات والقوانين .

وأكد المحافظ أن جهاز مدينة العبور والمنطقة الصناعية يتبع وزارة الإسكان من الناحية الفنية والمحافظة مسئولة إداريا فقط من ناحية التعليم والصحة والمستشفيات والأمن وأنه سيتم مراجعة جميع التراخيص بالتعاون مع وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأضاف بأنه تم تحريك جميع أجهزة الدفاع المدنى والأمن وإعلان الطوارئ بالمستشفيات لاستقبال المصابين والضحايا فور وقوع الحادث.