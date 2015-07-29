أخبار عاجلة

إسرائيل تهدد من جديد أمن قناة السويس بمشروع سعودى إسرائيلي أردنى -
ملخص مباراة برشلونة واشبيلية 3-0 -
كارثة.. أب يلقي نجلية بترعة نجع حمادي.. والتحقيق يكشف السبب الصادم -
وزير الكهرباء: توزيع 45.5 مليون لمبة ليد -
قطع المياه عن السلام والمرج والخصوص لأكثر من 12 ساعة -
سعفان: إنهاء إجراءات سفر 100 شاب للعمل بإحدى دول الخليج -
النائب عبده الجزار: «الناس بتموت بالبطيء بسبب ارتفاع الأسعار» -
بالفيديو| مستشار السياحة: تنظيم رحلة لمشاهير الفن التشيكيين -
تباين مؤشرات البورصة في منتصف التعاملات -
رئيس الوزراء يرأس اجتماع لجنة العدالة الاجتماعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ القليوبية يتفقد موقع حريق مصنع العبور

Google+ Print
محافظ القليوبية يتفقد موقع حريق مصنع العبور محافظ القليوبية يتفقد موقع حريق مصنع العبور
تفقد المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية مساء اليوم موقع الحريق الذى نشب اليوم بأحد مصانع الأثاث بمدينة العبور، وأوضح أن الحادث يعتبر كارثة بكل المقاييس ولابد من تصحيح الأوضاع الخاطئة من التشريعات والقوانين .

وأكد المحافظ أن جهاز مدينة العبور والمنطقة الصناعية يتبع وزارة الإسكان من الناحية الفنية والمحافظة مسئولة إداريا فقط من ناحية التعليم والصحة والمستشفيات والأمن وأنه سيتم مراجعة جميع التراخيص بالتعاون مع وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأضاف بأنه تم تحريك جميع أجهزة الدفاع المدنى والأمن وإعلان الطوارئ بالمستشفيات لاستقبال المصابين والضحايا فور وقوع الحادث.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365