مصرع موظف وإصابة 2 فى حادث انقلاب سيارة بطريق سوهاج - البحر الأحمر

صرحت النيابة العامة بأخميم شرق محافظة سوهاج بدفن جثة موظف بكهرباء أسوان، على إثر انقلاب سيارة على الطريق الصحراوى "سوهاج - البحر أحمر"، بالكيلو 60 دائرة مركز أخميم والتى نتج عنها إصابة 2 مستقلى السيارة.

وكان اللواء أحمد أبو الفتوح، مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مركز شرطة أخميم يفيد بانقلاب سيارة على الطريق ووجود متوفٍ ومصابين.

وتبين من التحريات أنه أثناء قيادة أنطون.م، ويقيم دائرة مركز كوم أمبو "أسوان" السيارة رقم ص و ر 8768 "ملاكى" على الطريق اختلت عجلة القيادة بيده، مما أدى لانقلابها على جانب الطريق نتج عن الحادث وفــاة جوزيف ج غ 54 عاما موظف بكهرباء أسوان يقيم شارع المحمودية "أسوان"، وإصابة ماريو ج ج غ 17 عاما طالب، وراضى ر ص، يقيمان بذات الناحية من مستقلى السيارة، وتم نقل المصابين بمعرفة مرفق الإسعاف لمستشفى أسيوط الجامعى، وتوفـى الأول عقب وصوله، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5 أحوال نقطة مستشفى أسيوط الجامعى.

وتم نقل جثة المتوفـى الأول لمشرحة المستشفى المركزى وبسؤال عادل ز ا ر 34 عاما صاحب مكتب مقاولات، يقيم دائرة قسم أول أسيوط أحد أهلية المذكورين أيد ما جاء بالفحص، وقرر بأن المذكورين كانوا فـى طريقهم من أسوان إلى القاهرة، وأثناء سيرهم على الطريق انقلبت بهم السيارة، مما أدى لوفاة وإصابة المذكورين، ونفى الشبهة الجنائية، وبتوقيع الكشف الطبى على جثة المتوفـى الأول بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بعدم وجود شبهة جنائية فـى الوفاة.

وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائى ذلك، وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8871 جنح المركز لسنة 2015، وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق.