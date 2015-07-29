استمرار تكون السحب الممطرة شرقاً وجنوباً

استمر الطقس أمس غائماً جزئياً بوجه عام مع تزايد كميات السحب الركامية الممطرة على بعض المناطق الشرقية والجنوبية، وكانت الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام نشطت مع السحب الركامية وكانت مثيرة للأتربة وتدني مدى الرؤية الأفقية.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل استمرار طقس اليوم غائماً جزئياً بوجه عام، وتزداد كميات السحب على المناطق الشرقية والجنوبية، قد تصبح ركامية ممطرة أحياناً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي، ومتوسط يضطرب أحياناً في بحر عمان، وتزداد الرطوبة النسبية في ساعات الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية. وسجلت درجات الحرارة أمس بين 43 ـ 47 درجة للعظمى وبين 27 ـ 32 درجة مئوية للصغرى في المناطق الداخلية.