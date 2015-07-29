شرطة دبي تقبض على عصابة الفلل السكنية

تمكنت شرطة دبي من ضبط عصابة متخصصة من الجنسية الصينية في سرقة المجوهرات والمصوغات الذهبية والمبالغ المالية والساعات الثمينة المحفوظة بداخل الخزائن بالفلل السكنية التي تخلو من قاطنيها لفترات قصيرة او للسفر خارج الدولة.

وأكد اللواء خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي، أن الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في القيادة العامة لشرطة دبي تمكنت من حل غموض بلاغات السرقة التي وصلت لـ 70 بلاغاً وزعت على مختلف مناطق الدولة، حيث تم تشكيل فريق عمل من الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لإجراء عمليات البحث والتحري واتخاذ التدابير الكفيلة لتحديد هوية مرتكبي تلك الجرائم والتنسيق مع إدارات التحريات في القيادات الشرطية على مستوى الدولة، حيث تم تحليل الأساليب المرتكبة لعدد من القضايا المسجلة في مختلف إمارات الدولة ووصلت عدد البلاغات إلى 70 بلاغا موزعة كالتالي: 17 بلاغاً في مدينة أبوظبي و12 بلاغاً في مدينة دبي و12 في الشارقة و7 بلاغات في عجمان و6 بلاغات في أم القيوين و10 بلاغات في رأس الخيمة و6 بلاغات في الفجيرة، ومن خلال إجراءات المتابعة الميدانية وتحليل البيانات المستقاة من تلك الحوادث تم الاشتباه أن يكون منفذو تلك الجرائم أشخاصاً يحملون الجنسية الصينية، الأمر الذي أدى الى تكثيف الدوريات الميدانية والتي اشتبهت في شخصين من تلك الجنسية يجوبان المناطق التي شهدت حوادث السرقة في منطقة البرشاء فتم القبض عليهما بعد مراقبتهما لفترة وتعززت الشبهات حولهما، وتم ضبط حقيبة ظهر كانت بحوزة أحدهما وبتفتيشها عثر بداخلها على أدوات تستخدم في الكسر والقطع والفتح، بالإضافة إلى قفازات يدوية، وتبين بأن الأول يدعى «جيتانج وي» والثاني «زوهانج جان» وهما من الجنسية الصينية.

مواقع السكن

وأشار اللواء المزينة أنه بمواصلة عمليات البحث والتحري وجمع الاستدلالات من المقبوض عليهما تبين تورطهما في العديد من جرائم السرقات من الفلل السكنية وأنهما ضمن عصابة من نفس الجنسية، حيث تمكنت الفرق الميدانية من القبض على كل من «يون تين» و«جينشيانج ما»، في شارع آل مكتوم، حيث اعترفا بتقديمهما الدعم اللوجستي لأفراد العصابة من خلال تزويدهم بمواقع المساكن المستهدفة بالسرقة ومن ثم إعادتهم إلى مقر سكنهم بالمدينة العالمية بعد ارتكابهم لجرائمهم بسيارتهما الخاصة لكونهما مقيمان بالدولة.

وقال اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، إن فرق البحث الجنائي واصلت مهامها، حيث تمت مداهمة إحدى الشقق السكنية بالمدينة العالمية وألقي القبض على كل من «مينغ كسيو يو» و«جيجانج وي» وبتفتيش الشقة تم ضبط مسروقات عائدة لعدة فلل سكنية تعرضت للسرقة كما ضبطت بحوزتهم خارطة للمواقع السكنية الراقية بالإمارات كانوا يستعينون بها في التخطيط لارتكاب جرائمهم.

وأضاف أنه من خلال جمع الاستدلالات وسؤالهم اعترفوا بمشاركتهم في العصابة الإجرامية التي ارتكبت العديد من حوادث السرقات من الفلل في مختلف إمارات الدولة كما ارشد عناصر العصابة الى بعض المسروقات التي قاموا بدفنها في الرمال بمنطقة ورسان بالقرب من السوق الصيني ومجموعة أخرى من المسروقات تم دفنها على شارع الشيخ محمد بن زايد مقابل مطار آل مكتوم.

مضبوطات

اعترف الجناة بضلوعهم بجرائم سرقة في إمارات الدولة الأخرى وبعرض المضبوطات على عدد كبير من المجني عليهم المبلغين في حوادث السرقات تعرف كل منهم على مقتنياته، وتم توقيف المتهمين وإحالتهم إلى النيابة.