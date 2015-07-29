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أخبار الساعة: تأهيل الكوادر المواطنة أبرز أهداف مركز الإمارات للدراسات

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أخبار الساعة: تأهيل الكوادر المواطنة أبرز أهداف مركز الإمارات للدراسات أخبار الساعة: تأهيل الكوادر المواطنة أبرز أهداف مركز الإمارات للدراسات

قالت نشرة أخبار الساعة إن بناء الكوادر المواطنة وتأهيلها يشكل أحد الأهداف الرئيسية التي يوليها مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية أولوية استثنائية منذ إنشائه في مارس 1994 من منطلق حرصه على مواكبة استراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة الخاصة بالاستثمار في العنصر البشري ..ولهذا يحرص على توفير برامج تدريبية متقدمة لا يقتصر هدفها على صقل مهارات كوادره من المواطنين ذوي المستوى التعليمي الرفيع وإنما المشاركة الفعالة في التطوير الإداري والمهني لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة العاملين في الأجهزة الحكومية الأخرى أيضا.

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