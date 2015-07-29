100 مشروع حيوي ضمن خطة بلدية دبي التطويرية

تعتزم بلدية دبي وضمن خطة الدائرة التطويرية إنشاء ودراسة وإعداد حوالي 100 مشروع تنموي حيوي في الإمارة تجاوزت قيمتها 4 مليارات و520 مليون درهم.

واستعرضت اللجنة الفنية ببلدية دبي برئاسة المهندس حسين ناصر لوتاه المدير العام خطة الدائرة التطويرية حيث قدمت إدارة المشروعات بالبلدية عرضا شمل قيام البلدية حاليا بتنفيذ 23 مشروعا ودراسة 25 مشروع بستنة وتجميل و8 مشاريع حدائق و ساحات شعبية قيد الطرح والترسية و3 حدائق وساحات شعبية وإنشاء 11 مشروعا خدميا وتنفيذ 9 مشروعات حدائق وساحات شعبية في مناطق عديدة في دبي ودراسة وتصميم 21 مشروعا .

وشمل العرض الذي قدمته المهندسة حنان العرادي رئيس مكتب التطوير بإدارة المشاريع عددا من المشروعات التي يتم تنفيذها حاليا وهي مشروع برواز دبي وسوق السمك وسفاري دبي والقرية الأفريقية وسوق الأثاث المستعمل وسوق ونزل حتا التراثي ومبنى البلدية بالقرهود ومرصد الثريا الفلكي وسوق الخردة ومواد البناء والمخازن المبردة وفلل القوز وفلل في حتا .

ومشروعات مركز البلدية في الكفاف وإضافات نادي دبي للرياضات الخاصة ومبنى رياض الأطفال بالورقاء الرابعة والبرشاء ومركز حتا المجتمعي ومخازن المحاكم ومصلى العيد في الليسيلي ومكتب البلدية بند الشبا وسور جامعة زايد وبعض الأعمال الإضافية في جامعه زايد ومبنى الإدارة العامة للإقامة وشئون الأجانب .

ونبهت إلى أن هذه المشروعات مستمر العمل فيها من العام الماضي حيث إن بعض هذه الأعمال تعد من الميزانية السابقة ومستمر العمل فيها حتى الآن والمتوقع استلام البعض منها خلال العام الحالي .

وأشارت إلى أن بعض هذه المشروعات تصل كلفتها إلى 305 ملايين درهم مثل القرية الأفريقية في مشروع سفاري دبي وقرية السفاري التي تصل تكلفتها إلى 299 مليون درهم بينما تصل كلفة سوق السمك إلى نحو 269 مليون درهم وتصل كلفة برواز دبي إلى 160 مليون درهم والمخازن المبردة تصل كلفتها 130 مليون درهم فيما تصل كلفة مبنى الإدارة العامة للجنسية وشؤون الأجانب إلى حوالي 116 مليون درهم.

تسليم خلال العام

وقال المهندس محمد مشروم مدير إدارة المشروعات بالبلدية إن هناك بعض المشروعات سيتم استلامها خلال هذا العام ومنها مشروع برواز دبي حيث بلغت نسبه الإنجاز حاليا نحو 75% ويتم حاليا قيد الانتهاء من أعمال الجسر العلوي وسيتم رفعه شهر أغسطس القادم. ومن المتوقع استلام المشروع مع احتفالات العيد الوطني في ديسمبر القادم.

كما وصلت نسبة الإنجاز في مشروع سوق السمك إلى نحو 85% وتجري حاليا أعمال التشطيبات والمتوقع استلام المشروع في شهر سبتمبر المقبل إن شاء الله .

وأضاف مدير إدارة المشروعات إلى ان من بين المشروعات أيضا التي سيتم الانتهاء منها خلال العام الجاري قرية السفاري بمشروع سفاري دبي حيث إنه يتم حاليا أعمال الهياكل المعدنية في مناطق مظلات وأقفاص الحيوانات بالإضافة إلى أعمال التشطيبات في المبنى الرئيس وجار حاليا أعمال الصخور الصناعية والأحواض المائية وأعمال الزراعة حول الطرق الخارجية ،وسوف يتم استلام المشروع في نهاية شهر نوفمبر القادم .

ومن بين المشروعات التي سيتم استلامها خلال العام الحالي سوق الأثاث المستعمل وتم الانتهاء من 90%للهيكل الخرساني وجار أعمال الطابوق للمباني الرئيسية وقد اكتملت أعمال الأساس لشبكة الطرق .

وهناك أيضا سوق ونزل حتا التراثي والمتوقع استلامه في منتصف شهر ديسمبر القادم وقد تم الانتهاء من الهيكل الخرساني وأعمال الطابوق في الطابق الأرضي وجار أعمال الكهروميكانيك ،هناك فلل في حتا سيتم استلامها في شهر سبتمبر القادم ،وكما سيتم استلام مركز حتا المجتمعي في شهر ديسمبر القادم أيضا .

ومن المتوقع خلال شهر ديسمبر القادم استلام مبنى البلدية بالقرهود حيث جار العمل الآن بالطابق الرابع .

كما أن من بين المشروعات التي ستتسلمها البلدية هذا العام مشروع الفلل في منطقة القوز حيث يجري حاليا تشطيب هذه الفلل .

وستتسلم خلال الشهر القادم مشروع مركز البلدية في الكفاف حيث تجرى حاليا أعمال التشطيبات في المركز وبلغت نسبة الانجاز نحو 90% ،وتتسلم أيضا مصلى العيد في الليسيلي حيث جار تجهيز وصب السور وتركيبه حاليا .

كما سيتم أيضا خلال أكتوبر القادم استلام مبنى رياض الأطفال بالورقاء الرابعة والبرشاء،حيث يجري حاليا صب أعمدة الطابوق الأرضي وتجهيز أعمال الحدادة والشدات الخشبية للجسور العلوية .

9 مشروعات

وكشف مدير إدارة المشروعات على أن البلدية سوف تتسلم خلال العام القادم 9 مشروعات كبيرة من بينها مشروع القرية الأفريقية ويضم مشروع سفاري دبي حيث يتم حاليا أعمال العزل لقاعدة الخزان الأرضي بالإضافة إلى أعمال الحفر لقواعد المباني والمسطحات المائية قيد التنفيذ ومن المتوقع استلام المشروع في شهر يونيو القادم .

ومن بينها أيضا مشروع مبنى الإدارة العامة للجنسية وشئون الأجانب حيث ستتسلمه البلدية في شهر يونيو القادم وكذلك الأعمال الإضافية في جامعة زايد سيتم استلامها في شهر مارس القادم ،وأيضا مشروع مرصد الثريا الفلكي وسيتم استلامه في شهر يونيو القادم وكذلك مشروع سوق الخردة ومواد البناء.

ومن بين المشروعات التي سيتم استلامها أيضا مشروع سور جامعة زايد المرحلة الثانية وصفوف دراسة في جامعة زايد وسيتم استلامها في بداية العام القادم .

وسيتم أيضا استلام مبنى مكتب البلدية في ند الشبا في شهر مارس القادم وكذلك مخازن المحاكم في منطقة القصيص الصناعية حيث تم صب الجسور الأرضية في مبنى الخدمات وتم إكمال العزل والهيكل المعدني قيد التصنيع بنسبة 50% ،وأيضا مشروع المخازن المبردة في سوق الخضار بالعوير حيث سيتم استلمها في شهر مارس القادم أيضا .

البستنة والتجميل

كما استمعت اللجنة إلى توضيح بخصوص مشاريع البستنة والتجميل ومشاريع حدائق الأحياء والساحات الشعبية حيث تم توضيح أن بلدية دبي تقوم حاليا بدراسة 25 مشروع بستنة وتجميل و8 مشاريع حدائق و ساحات شعبية قيد الطرح والترسية و3 حدائق وساحات شعبية قيد التصميم خلال المرحلة الحالية تتجاوز قيمتها حوالي مائة مليون درهم

و من بين المشروعات التي تم ترسيتها على المقاولين خلال الفترة الماضية مشروع حديقة حي بهور العنز بقيمة حوالي ثلاثة ملايين درهم ومشروع ساحة شعبيه بالليسيلي بقيمة 2 مليون و600 ألف درهم ،ومشروع حديقة البحيرة بالخوانيج الأولى بقيمة 21 مليون درهم وحديقة حي بالقصيص الثانية بحوالي مليوني درهم ،وأيضا حديقة حي بالورقاء الثالثة بقيمة حوالي 6 ملايين درهم وحديقة حي بحتا بقيمة 15 مليون درهم

كما تشمل المشروعات توريد وتركيب ألعاب في حديقة القرآن بقيمة حوالي 4 ملايين درهم ومشروع تطوير الشواطئ في أم سقيم بقيمة حوالي 4 ملايين درهم وهناك 3 مشروعات حدائق وساحات شعبية قيد التصميم حاليا وهي حديقة في ند الشبا الرابعة وقيمتها المتوقعة حوالي 6ملايين و400 ألف درهم وإنشاء مضمار للدراجات الجبلية بحديقة مشرف وهو في مرحلة التصميم الأولى والقيمة المتوقعة له حوالي 5 ملايين درهم ،وإنشاء ساحة شعبية بالطوار الأولى وتكلفتها التقديرية حوالي 4 ملايين درهم و هناك 25 مشروع بستنة وتجميل في دبي بمرحلة التصميم الأولي وهي حديقتان في المزهر الأولى بتكلفة حوالي 8 ملايين و500 ألف درهم وحديقة حي بالقوز الأولى بتكلفة حوالي 7 ملايين درهم وساحة شعبية بالقوز الأولى بتكلفة حوالي 2 مليون درهم وساحة شعبية في الراشدية بقيمة حوالي مليون ونصف المليون درهم وساحة شعبية في حتا بقيمة تقديرية حوالي مليون ونصف المليون درهم وحديقة بالقصيص الثالثة بتكلفه حوالي 4 ملايين درهم وحديقة بعود المطينة بتكلفة حوالي 54 مليون درهم وحديقة بالخوانيج الأولى بتكلفة متوقعه حوالي 5 ملايين درهم وحديقة بالورقاء الثالثة بتكلفة حوالي 2 مليون و500 ألف درهم

و من بين الحدائق التي ستجرى لها عملية بستنه حديقة بالورقاء الثالثة تبلغ تكلفتها التقديرية 4 ملايين درهم وحديقتان بالورقاء الرابعة تبلغ تكلفتهما التقديرية حوالي 8 ملايين درهم وحديقة بالقوز الرابعة تكلفتها حوالي مليوني درهم وحديقتان بالبرشاء جنوب الأولى تبلغ تكلفة بستنتهما حوالي 6 ملايين و500 ألف درهم وحديقة حي بعود المطينه الأولى تكلفتها حوالي 7 ملايين درهم وحديقتان بالخوانيج الأولى تبلغ تكلفتهما حوالي 13 مليون درهم وحديقة قطاع بالبرشاء جنوب الأولى تبلغ تكلفتها حوالي 15 مليون درهم وساحة شعبية في الطوار الثانية بتكلفة حوالي مليون ونصف المليون وساحة شعبية في القصيص الثانية بتكلفة حوالي مليون و700 ألف درهم وساحة شعبية في المزهر الثانية بتكلفة حوالي مليون و700 ألف درهم وساحة شعبية في الورقاء الثانية بتكلفة حوالي 2 مليون درهم وساحة شعبية في ند الشبا الرابعة بتكلفة حوالي مليون و500 ألف درهم.

مشاريع خدمية

وتم الانتهاء من إقامة 11 مشروعا خدميا خلال عام 2015 تبلغ قيمتها حوالي 79 مليونا و220 ألف درهم فيما تقوم حاليا بتنفيذ 9 مشروعات حدائق وساحات شعبية في مناطق عديدة في دبي بقيمة حوالي 77 مليونا.

و من المشروعات المسلمة مشروع المرحلة الثالثة من حديقة القرآن الكريم وبلغت تكلفتها حوالي 26 مليون درهم وحديقة حي بعود المطينة الأول بتكلفة قدرها 6 ملايين درهم وتطوير حديقة العوير بتكلفة قدرها نحو 5 ملايين درهم وإنشاء حديقة حي بالطوار الثانية بتكلفة قدرها حوالي 5 ملايين و287 ألف درهم

و مشروع إنشاء حديقة حي في المنخول بتكلفة حوالي 4 ملايين درهم وتطوير حديقة الهباب بتكلفة في حدود 5 ملايين درهم ،وإنشاء حديقة حي في الورقاء الثانية بتكلفة حوالي 4 ملايين درهم وإنشاء ساحة شعبية في البرشاء بتكلفة حوالي مليون و250 ألف درهم

و من بين المشروعات التي تنفذها البلدية حاليا مشروع حديقة النخيل والذي تبلغ قيمته حوالي 21 مليونا و377 ألف درهم والمتوقع الانتهاء منه في بداية شهر ديسمبر القادم ومشروع تطوير حديقة مشرف والمتوقع الانتهاء منه خلال شهر يوليو الجاري وتبلغ قيمته حوالي 6 ملايين و280 ألف درهم وبلغت نسبة الإنجاز الفعلي فيه 90% ،ومشروع حديقة حي بند الشبا الثانية بتكلفة حوالي 4 ملايين ونصف المليون درهم والمتوقع أيضا الانتهاء منه في شهر ديسمبر القادم ،وأيضا مشروع سكن عمال بالمحيصنة الثانية والمتوقع الانتهاء منه في شهر أغسطس القادم وتبلغ تكلفته 4 ملايين درهم وأوضح أن من بين المشروعات التي تنفذها البلدية حاليا مشروع الساحة الشعبية في المحيصنه الأولى والمتوقع الانتهاء منها في الربع الأول من العام القادم بتكلفة حوالي 2 مليون ونصف المليون درهم وأيضا مشروع الساحة الشعبية في الطوار الثانية والمتوقع الانتهاء منها في شهر مايو القادم بتكلفة حوالي 2 مليون درهم، ومشروع الساحة الشعبية بالورقاء الثالثة ومشروع حديقة بالمزهر الثانية والمتوقع استلام المشروع في شهر مايو القادم بتكلفة حوالي 6 ملايين و300 ألف درهم.

وتدرس البلدية حاليا 21 مشروعا حيويا تصل تكلفتها التقديرية إلى نحو 2 مليار وستمائة مليون درهم ومن بينها المتحف العلمي وتقدر الدراسات الأولية له أن تكلفته قد تصل إلى 970 مليون درهم وكذلك مشروع ورشة صيانة جديدة في إدارة الصيانة والمتوقع أن تصل تكلفته إلى نحو مائتي مليون درهم ومشروع مبنى سكن المسعفين بمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف والمتوقع أن تصل تكلفته إلى نحو 60 مليون درهم ومشروع مبنى مكافحة آفات الصحة العامة والمقدر أن تصل تكلفته إلى نحو 25 مليون درهم ومشروع موقع متعدد الطوابق للسيارات لمختبر دبي المركزي وتصل تكلفته المقدرة إلى نحو 19 مليون درهم ومشروع المواقف المتعددة في الأرض المقابلة للبلدية.

سكن الموظفين

من بين المشروعات التي تحت التصميم الآن مشروع سكن موظفي البلدية في منطقة الحوض الجاف وتبلغ القيمة المتوقعة للمشروع 62 مليون درهم والمشروع الآن في مرحلة التصميم النهائي وسيتم تحويل الوثائق للطرح خلال الأيام القليلة المقبلة ومشروع المجمع السكني للموظفين بحتا وتبلغ تكلفة المشروع 85 مليون درهم وسيتم طرح الوثائق الخاصة بالمشروع خلال الأيام القليلة المقبلة.

وهناك مشروع إنشاء مبنى مواقف متعدد الطوابق في منطقة القرهود والتكلفة التقديرية للمشروع تصل إلى 40 مليون درهم ومشروع مكتب البلدية بحتا وتصل تكلفته التقديرية إلى 7 ملايين درهم ومشروع جمعية النهضة النسائية في الليسيلي وتصل تكلفته التقديرية إلى 5 ملايين درهم.

تطوير مواعيد التفتيش الغذائي في جبل علي

تم الاتفاق بين جمارك دبي وبلدية دبي على أن تشارك البلدية في الاجتماعات التطويرية الشهرية التي تقام في موانئ دبي العالمية بمنطقة جبل علي والخاصة بالأنظمة الجديدة للحاويات وتحديد مواعيد التفتيش للمواد الغذائية.

حيث تم التنسيق بين أعضاء فريق سفراء البلدية وخالد شريف المدير التنفيذي لإدارة الرقابة الغذائية بالبلدية، وتأتي الخطوة في إطار تفاعل فريق سفراء البلدية وبناء على رغبة جمارك دبي زيادة تعاونها مع بلدية دبي وخاصة فيما يتعلق بأنظمة الحاويات وعمليات التفتيش والرقابة الغذائية على المواد المستوردة إلى ميناء جبل علي والتي تشرف عليها بلدية دبي.

ودار اللقاء حول رغبة المسؤولين في جمارك دبي حول إمكانية مشاركة مسؤولين في الاجتماعات التطويرية الشهرية التي تقام في موانئ دبي العالمية بمنطقة جبل علي ورحب شريف بذلك وقرر بالفعل أن تشارك إدارة رقابة الأغذية في هذه الاجتماعات لزيادة الفائدة وتحقيق معدل أعلى في حسن تأدية عمليات التفتيش بما يضمن سرعة الفحص وإحكام الرقابة على الواردات وخاصة أنها تتعلق بالصحة العامة

كما تقدم المدير التنفيذي لإدارة الرقابة الغذائية بوافر الشكر لأعضاء فريق السفراء على جهودهم البناءة واستعداده التام للتعاون مع هذا الفريق المتميز كما تقدم بشكر خاص إلى القائمين على دعم هذا الفريق.