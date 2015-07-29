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باسم مرسي: لا للعب على الدفاع الجوي

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باسم مرسي: لا للعب على الدفاع الجوي باسم مرسي: لا للعب على الدفاع الجوي

يرفض باسم مرسي مهاجم الزمالك خوض مباراة طلائع الجيش في الدوري المصري على استاد الدفاع الجوي في المباراة التي ستشهد احتفال الفريق باللقب.

وكان الزمالك قد حسم الدوري رسميا بعد أن تعادل الأهلي مع سموحة ليضمن الفارس الأبيض استعادة اللقب.

ونشر باسم مرسي صور عبر حسابه على إنستجرام لرقم 20 وهو عدد شهداء الدفاع الجوي وكتب "لا للعب على ملعب الدفاع الجوي".

وأضاف "ستة أشهر حزن ودموع وحرمان من أغلى الناس، ملعب رأى جمهورنا الموت فيه وحاربنا من أجل نحقق لهم حلمهم، وحينما تأتي اللحظة الحاسمة تريدوننا أن نحتفل به في ملعب تلوثت به شهدائنا".

وأردف "حتى لو هناك إصرار على اللعب هناك فلن نحتفل، ولن نسمح لهم بأن يحدثوا فتنة بيننا وبين جماهيرنا من جديد.. الدوري للشهداء وليس للاحتفال على دمائهم".

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