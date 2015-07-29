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مرتضى للأهلي: لا تحزن .. دولابك مليء بطولات

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مرتضى للأهلي: لا تحزن .. دولابك مليء بطولات مرتضى للأهلي: لا تحزن .. دولابك مليء بطولات

حرص مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على مواساة النادي الأهلي بعد تعادله مع سموحة الذي أهدى لقب الدوري للفارس الأبيض.

وقال مرتضى: "افرحوا يا لاعبي الزمالك، أما الأهلي فلا يحزن، لأن دولابه مليء بالبطولات، وخسارة بطولة لا يعني نهاية العالم".

وأضاف في تصريحات لقناة النهار : "الأهلي فريق مميز للغاية، ولديه لاعبين مميزين مثل حسام غالي وحسام عاشور وتريزيجيه ورمضان صبحي ووليد سليمان وعبد الله السعيد".

وتابع "أتمنى أن يحالفنا التوفيق للفوز بكأس ، وأن يتوج بالكونفدرالية الأهلي أو الزمالك".

وواصل: "الزمالك نجح لأول مرة في حسم الدوري قبل النهاية بجولتين، ودائمًا نفوز به بفارق 3 نقاط أو بهدف اعتباري".

وأتم رئيس الزمالك "أتمنى أن نتسلم لقب الدوري بعد مباراة طلائع الجيش، وألا يعترض محمود طاهر رئيس النادي الأهلي".

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فيديو اليوم السابع

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