مرتضى للأهلي: لا تحزن .. دولابك مليء بطولات

حرص مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على مواساة النادي الأهلي بعد تعادله مع سموحة الذي أهدى لقب الدوري للفارس الأبيض.

وقال مرتضى: "افرحوا يا لاعبي الزمالك، أما الأهلي فلا يحزن، لأن دولابه مليء بالبطولات، وخسارة بطولة لا يعني نهاية العالم".

وأضاف في تصريحات لقناة النهار رياضة: "الأهلي فريق مميز للغاية، ولديه لاعبين مميزين مثل حسام غالي وحسام عاشور وتريزيجيه ورمضان صبحي ووليد سليمان وعبد الله السعيد".

وتابع "أتمنى أن يحالفنا التوفيق للفوز بكأس مصر، وأن يتوج بالكونفدرالية الأهلي أو الزمالك".

وواصل: "الزمالك نجح لأول مرة في حسم الدوري قبل النهاية بجولتين، ودائمًا نفوز به بفارق 3 نقاط أو بهدف اعتباري".

وأتم رئيس الزمالك "أتمنى أن نتسلم لقب الدوري بعد مباراة طلائع الجيش، وألا يعترض محمود طاهر رئيس النادي الأهلي".