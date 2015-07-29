أخبار عاجلة

إسرائيل تهدد من جديد أمن قناة السويس بمشروع سعودى إسرائيلي أردنى -
ملخص مباراة برشلونة واشبيلية 3-0 -
كارثة.. أب يلقي نجلية بترعة نجع حمادي.. والتحقيق يكشف السبب الصادم -
وزير الكهرباء: توزيع 45.5 مليون لمبة ليد -
قطع المياه عن السلام والمرج والخصوص لأكثر من 12 ساعة -
سعفان: إنهاء إجراءات سفر 100 شاب للعمل بإحدى دول الخليج -
النائب عبده الجزار: «الناس بتموت بالبطيء بسبب ارتفاع الأسعار» -
بالفيديو| مستشار السياحة: تنظيم رحلة لمشاهير الفن التشيكيين -
تباين مؤشرات البورصة في منتصف التعاملات -
رئيس الوزراء يرأس اجتماع لجنة العدالة الاجتماعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مرتضى لرئيس الأهلي: هات الدرع

Google+ Print
مرتضى لرئيس الأهلي: هات الدرع مرتضى لرئيس الأهلي: هات الدرع

وجه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك رسالة قصيرة لمحمود طاهر رئيس الأهلي عقب تتويج الفارس الأبيض بلقب الدوري هذا الموسم.

وقال مرتضى موجهًا كلامه لرئيس الأهلي: "هات الدرع اللي عندك".

وأضاف عبر قناة "النهار ": "كنت معترضًا على إقامة لقاء الزمالك في الجونة، واعترضت أنني أجبرت باسم مرسي على حلاقة شعره".

وتابع: "أطالب مسؤولي اتحاد الكرة بالتدخل، وتسليم الدرع للزمالك عقب مباراة طلائع الجيش".

وتعادل الأهلي مع سموحة 1/1 ليرفع رصيده إلى 78 نقطة ، ليمنح منافسه التقليدي اللقب للمرة الأولى منذ 11 عامًا قبل مباراتيه الأخيرتين أمام الجيش ووادي دجلة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
السفيرة عزيزة - الفنانة / هالة صدقي تمارس رياضة اليوجا مع بهارا سنج " مدرب اليوجا الهندي "

السفيرة عزيزة - الفنانة / هالة صدقي تمارس رياضة اليوجا مع بهارا سنج " مدرب اليوجا الهندي "

السفيرة عزيزة - بهارا سنج " مدرب اليوجا الهندي " ... ما هي رياضة اليوجا وما هي فوائدها

السفيرة عزيزة - بهارا سنج " مدرب اليوجا الهندي " ... ما هي رياضة اليوجا وما هي فوائدها

خالد عبد العزيز: لا يوجد في العالم وزير رياضة يحل مجلس إدارة منتخب

خالد عبد العزيز: لا يوجد في العالم وزير رياضة يحل مجلس إدارة منتخب

وزير الرياضة يعلن رسميًا حضور الجماهير للمباريات الأفريقية

وزير الرياضة يعلن رسميًا حضور الجماهير للمباريات الأفريقية