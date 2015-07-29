مرتضى لرئيس الأهلي: هات الدرع

وجه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك رسالة قصيرة لمحمود طاهر رئيس الأهلي عقب تتويج الفارس الأبيض بلقب الدوري هذا الموسم.

وقال مرتضى موجهًا كلامه لرئيس الأهلي: "هات الدرع اللي عندك".

وأضاف عبر قناة "النهار رياضة": "كنت معترضًا على إقامة لقاء الزمالك في الجونة، واعترضت أنني أجبرت باسم مرسي على حلاقة شعره".

وتابع: "أطالب مسؤولي اتحاد الكرة بالتدخل، وتسليم الدرع للزمالك عقب مباراة طلائع الجيش".

وتعادل الأهلي مع سموحة 1/1 ليرفع رصيده إلى 78 نقطة ، ليمنح منافسه التقليدي اللقب للمرة الأولى منذ 11 عامًا قبل مباراتيه الأخيرتين أمام الجيش ووادي دجلة.