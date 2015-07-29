رئيس الزمالك يكشف المشكلة الوحيدة في صفقة ريكو

حدد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك شرطًا وحيدًا لاستكمال صفقة التعاقد مع صلاح ريكو لاعب وسط اتحاد الشرطة.

وأوضح مرتضى لقناة النهار رياضة: "ريكو تحدث عن الزمالك بطريقة غير لائقة، ورغم أنه لاعب مميز، ولكن عليه الاعتذار للجماهير قبل أي شيء".

وأضاف : "أنهينا اليوم صفقتين بالتعاقد مع أحمد حسن مكي مهاجم حرس الحدود وإبراهيم عبد الخالق لاعب سموحة".

وتابع: "سننهي صفقة محمود كهربا غدًا الأربعاء".

وكان الزمالك نجح في ضم 4 لاعبين هم محمد إبراهيم لاعب ماريتيمو وثنائي المقاولون شريف علاء ومحمد سالم ومحمد عادل جمعة لاعب المصري.