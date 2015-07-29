وزير الأوقاف: “جبريل” خرج من العبادة إلى السياسية

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن الوزارة لن تسمح بتوظيف المنابر في السياسة وتحويلها لأبواق للداعية الانتخابية لأي فصيل أو حزب سياسي.

وأضاف “جمعة” خلال لقائه ببرنامج “يحدث في مصر” الذي يذاع على فضائية “إم بي سي مصر” الثلاثاء، أن توظيف المنابر في الماضي سياسياً أضر بالدين والدولة، ونحصد الآن توابعه، مشيرًا إلى أن الوزارة ستتخذ إجراءات حاسمة لأي تجاوز في المساجد واستغلالها في الدعاية الانتخابية وأي خطيب يتجاوز سنقوم على الفور بسحب تصريحه.

وتابع، من يظن أنه يتقرب للدولة من خلال المنابر سنتعامل معه بمنتهى الحسم، ولا استثناءات في اتخاذ إجراءات ضد استغلال المنابر ورئيس الوزراء أكد أن الدولة ليست طرف في الانتخابات.

ولفت “جمعة” إلى أن الوزارة ستراقب المساجد، ولن تكون مرة أخرى مقار للتجمعات الانتخابية ولا جمع الأموال لدم المرشيح.

وعن “ياسر برهامي” أكد “جمعة” أنه لو دعا بشكل مباشر أو غير مباشر لحزب النور في المسجد سنحسب ترخيصه بلاد أي تردد، وليس لنا مواقف مسبقة تجاه أحد ولكن مواقفنا قانونية، ولن نسمح للتيار السلفي أو أي فصيل استغلال المنابر في الانتخابات.

وأوضح “جمعة” أن الوزارة حددت وقت الخطبة من 12 لـ15 دقيقة، وذلك ليس بدعة لأن متوسط خطب النبي والخلفاء الراشدين كان حوالي 8 دقائق وبحد أقصى 10 دقائق.

وعن منع “الشيخ محمد جبريل”، قال وزير الأوقاف، أن الوزارة منعته لأنه تجاوز الوقت المحدد للخطبة وخرج من العبادة إلى السياسة، مشيراً إلى أن كثير ممن ينتمون للتيارات الإسلامية الذين كانوا يخطبون ويدعون بالساعات في الصلوات يعلمون أنه بدعة ولكنهم استغلوه في جمع الناس حلهم، ولوق قدم “جبريل” اعتذار صريح مكتوب واعترف بخطأه وأكد أن ما فعله بدعة وتعهد بعدم تكرار ذلك سوف أدرس عودته.