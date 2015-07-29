رسميًا.. هاني شاكر يفوز بمنصب نقيب الموسيقيين

فاز الفنان هاني شاكر بمنصب نقيب الموسيقيين في الانتخابات التي أجريت مساء الثلاثاء بالمسرح العائم بالمنيل والتي كان ينافسه على مقعد النقيب المطرب مصطفى كامل والموسيقار منير الوسيمي.

وحصل هاني شاكر على أعلى نسبة تصويت بإجمالي أصوات 1028 صوتًا بينما حصل الفنان مصطفى كامل على 917 صوتًا وحصل الفنان منير الوسيمي على 31 صوتا ليكون الفارق بين هاني شاكر ومصطفى كامل 111 صوتا.

أما بالنسبة للفائزين في انتخابات مجلس النقابة فكان في المقدمة الفنان خالد بيومي حيث حصل على 1028 صوتًا وحصل الفنان أحمد رمضان على 975 صوتًا وحصل أحمد السيد على 918 صوتًا كما حصل محمد أبو اليزيد على 891 صوتًا وحصلت الفنانة نادية مصطفى على 820 صوتًا.