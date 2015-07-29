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محافظ القليوبية: 5 آلاف جنيه لكل متوفى بحريق مصنع العبور

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محافظ القليوبية: 5 آلاف جنيه لكل متوفى بحريق مصنع العبور محافظ القليوبية: 5 آلاف جنيه لكل متوفى بحريق مصنع العبور
قرر المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ القليوبية، صرف 5 آلاف جنيه من صندوق الحالات الإنسانية كتعويض لأسرة كل متوفى فى حادث حريق مصنع الأثاث بالعبور الذى شب اليوم وراح ضحيته 25 شخصًا، وأصيب 22 آخرين، وذلك بخلاف التعويضات التى ستصرقها هيئة المجتمعات العمرانية وصاحب المصنع.

وأكد المحافظ أن مصانع العبور لاتخضع لسيطرة المحافظة وإنما تتبع جهاز مدينة العبور لكن هذا لا يعنى أننا نتنصل من المسئولية ولكن نعلن ذلك من باب توضيح الحقائق فقط.

وقال إنه لابد من تقديم الرعاية الكاملة للمصابين ومحاسبة المسئولين المتسببين فى الكارثة وأى مقصر فى هذه الواقعة.
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مصر 365