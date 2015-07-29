مرتضى منصور لـ"البيت بيتك":"الزمالك اتعمله سحر أسود.. وبكرة هعلن مكانه"

اعتبر مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، إن فوز ناديه بالدورى العام هو تحصيل لجهد الجهاز الفنى واللاعبين بالنادى إلى جانب الجماهير، التى كانت تساند ناديها، قائلاً: "الدرع هيرجع للزمالك ومش هيطلع تانى إن شاء الله".

وأضاف "منصور" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "البيت بيتك"، الذى يقدمه الإعلاميان عمرو عبد الحميد وإنجى أنور عبر فضائية "ten"، قائلاً:"النادى الأهلى من غير سحر وشعوذة.. أقسم بالله لاعبى نادى الزمالك اتعمل لهم سحر أسود قبل المباراة.. واللى هيقلى غير كدا هخلع عينه"، موضحاً أنه سعلن غداً خلال المباراة عن مكان السحر وماذا كتب فيه.

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