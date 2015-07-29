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محلب: إدخال أدوية الجيل الثانى لعلاج مرضى فيرس سى قريبًا بمراكز الكبد

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محلب: إدخال أدوية الجيل الثانى لعلاج مرضى فيرس سى قريبًا بمراكز الكبد محلب: إدخال أدوية الجيل الثانى لعلاج مرضى فيرس سى قريبًا بمراكز الكبد
قال المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، إن وزارة الصحة ستقوم بإدخال أدوية الجيل الثانى لعلاج مرضى الكبد ضمن منظومة علاج فيرس سى قريبًا.

وأوضح رئيس الوزراء خلال احتفالية وزارة الصحة بإعلان نتائج علاج فيروس سى بسوفالدى مساء اليوم بقلعة صلاح الدين، أن ملف الصحة يحتاج إلى مجهود كبير للوصول بالخدمة الطبية لأعلى صورها.

ووجه الشكر لشركات الدواء، التى ساهمت بتخصيص 25% من إنتاجها مجانا لعلاج مليون مريض بفيرس سى ضمن مبادرة الرئيس السيسى لتوفير مليون عبوة من المثيل المصرى لسوفالدى.

وأكد المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، أن تخوض حربا للقضاء على فيرس سى، مشيرا إلى أن تولى اهتماما كبيرا بالصحة باعتبارها أمنا قوميا.

وقال محلب: إن مصر لديها ملفات كثيرة منها الإهمال الطبى وفيروس سى وملف معهد القلب، مطالبا المحافظين باختيار مستشفى واحد يكون نموذجا للنجاح للتتأسى بها كافة المستشفيات.

وأضاف محلب أن الشعب لديه قدرة كبيرة على حل مشاكله، مشيرا إلى أن الصحة أمامها الكثير من التحديات منها تطوير المستشفيات والوصول بالخدمة الطبية لأعلى درجاتها.

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مصر 365

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