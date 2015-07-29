الأزهر الشريف يستنكر التفجير الإرهابي بالبحرين.. ويؤكد: مُرتكبِوه مجرمون

أعرب الأزهر الشريف عن استنكاره الشديد للتفجير الإرهابى الذى استهدف دورية أمنية بمنطقة "سترة" بالقرب من العاصمة البحرينية المنامة، وأسفر عن استشهاد شُرطيَّيْنِ وإصابة ستة آخرين.

وأكد الأزهر الشريف فى بيان له أن مرتكبى مثل هذه التفجيرات الإرهابية الخسيسة لإرهاب الأفراد والمجتمعات وزعزعة أمن واستقرار الأوطان -مجرمون خُبثاء يبرأ منهم الدِّين، فضلاً عن افتقادهم لأقلِّ معاني الرحمة والإنسانية، الأمر الذى يستوجب معه تضافر جهود الأمة وتكاتف المجتمع الدولى؛ للقضاء على هذا الإرهاب المستشرى فى كثير من بلدان العالم، والتصدي للدول الراعية له؛ حتى تكفَّ عن دعمهم وإيوائهم وتمويلهم.

وأعلن الأزهر الشريف عن تضامنه الكامل مع الشعب البحريني الشقيق ووقوفه إلى جانبه في مواجهة هذا الوباء اللعين الذي يحاول جاهدًا النَّيل من وَحدة واستقرار مملكة البحرين، ويتقدم الأزهر الشريف بخالص تعازيه ومواساته إلى البحرين ملكًا وحكومةً وشعبًا في شهيدَيْ هذا التفجير الإرهابى الممقوت، داعيًا المولى –سبحانه- أنْ يرحمهما وأنْ يتغمَّدهما بواسع رحمته، وأنْ يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.