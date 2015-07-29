محلب: أعد الرئيس باستمرار علاج مصابى الفيروسات الكبدية للقضاء على المرض

قال المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، خلال الاحتفال باليوم العالمى للالتهاب الكبدى: "يسرنى أن أرحب بكم فى هذا الحدث الكبير، الاحتفال باليوم العالمى للالتهاب الكبدى، والذى يضم نخبة من رجال الدولة الأفاضل، ونخبة من رجال ومؤسسات مصر ممن يتصدرون الصفوف الأولى فى المعركة ضد الفيروسات الكبدية العدو الأول لصحة الشعب المصرى".

وتابع: "أتشرف بأن أتوجه بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى والذى قرر وضع هذا البرنامج القومى لمكافحة الفيروسات الكبدية تحت رعايته مباشرة، وتبنيه لمبادرة علاج مليون مصرى من هذا الفيروس الخبيث".

وأشار إلى أن "الحكومة تولى الصحة اهتمامًا عظيمًا كقضية أمن قومى لا يمكن التهاون بها، وربما كان هذا هو الدافع الأساسى لزياراتنا الميدانية المتكررة للمستشفيات لمتابعة سير العمل والتأكيد على تقدير الحكومة لقضايا الصحة وما يرتبط بها من مشروعات وبرامج تنموية، ونعى جيدًا أن الخدمات الصحية بحاجة للمزيد من العمل لرفع جودتها وتطويرها بما فى ذلك المستشفيات التى تحتاج إلى عمليات تطوير ضخمة تشمل تجهيزها بأحدث التجهيزات الطبية وبناء قدرات أبنائنا من أعضاء الفريق الطبى، والذين نفخر بهم دائمًا كثروة بشرية لطالما أذهلوا العالم بنجاحات وإنجازات مبهرة".

ولفت إلى أن معركة مصر ضد الفيروسات الكبدية لا تعتمد على علاج المصابين فقط، ولكنها تولى قدرًا كبيرًا من الاهتمام للوقاية كما جاء فى الخطة القومية للفيروسات الكبدية والتى أطلقتها وزارة الصحة فى أكتوبر الماضى مع بدء إدخال عقار السوفالدى ضمن منظومتنا الدفاعية القوية، وقد قام على تنفيذ تلك الخطة القومية للفيروسات الكبدية مجموعة كبيرة من علماء مصر بالتعاون مع كافة الشركاء العالميين مثل منظمة الصحة العالمية ومركز التحكم فى الأمراض CDC والعديد من الجهات المصرية المختصة فى هذا الشأن لتخرج لنا بهذا الشكل المرضى.

وقال محلب: "واليوم نواجه هذا التحدى الكبير بالإعلان عن خطوة جديدة فى هذا المضمار بتوفير علاجات أخرى بشكل أكبر لكافة المواطنين من خلال أكثر من 50 مركزًا لعلاج الكبد تابعة للجنة الفيروسات الكبدية و هيئة التأمين الصحى، جنبًا إلى جنب مع مجهودات الدولة لتوفيره بأسعار مرضية فى السوق المصرى، ولابد فى هذا المجال من توجيه الشكر لكل الزملاء والخبراء الذين بذلوا مجهودات جبارة لصياغة خطة العمل هذه، ودعونى أنتهز تلك الفرصة أيضًا لتوجيه الشكر لرجال صناعة الدواء الوطنيين المصريين، لما أبدوه من تعاون كبير فى دعم برنامج الحكومة لمكافحة فيروس سى، ولقد حرصت شخصيًا على الاجتماع معهم أكثر من مرة لبحث سبل التعاون وكيفية تذليل كافة العقبات فى سبيل القضاء كليًا على هذا المرض".

وأوضح أنه خلال زيارته الأخيرة إلى غينيا الاستوائية التقيت العديد من شركات الدواء المصرية التى شرفت بما عرضته من منتجات، كما تم الإعلان عن إقامة مصنع للدواء فى هذه الدولة الصديقة.

وحيى محلب القائمين على صندوق تحيا مصر، على جهودهم الحثيثة فى هذا المجال، حيث تم توقيع بروتوكول بين الدكتور عادل عدوى، وزير الصحة، مع أشرف سالمان، وزير الاستثمار، ورئيس اللجنة التنفيذية لصندوق تحيا مصر، وذلك فى رئاسة مجلس الوزراء، لرسم الخطوط العريضة للتعاون بين وزارة الصحة، وصندوق تحيا مصر، وبدأت بالفعل تلك الجهود بتجهيز مراكز جديدة لعلاج مرضى الكبد فى محافظتى الأقصر وبورسعيد.

وأضاف أن كل ما سبق تم تتويجه من قبل رئيس الجمهورية فى الثانى عشر من شهر مايو الماضى، حيث أعلن عن مبادرة علاج مليون مريض بفيروس سى، والتى نعد بأن تستمر لعلاج جميع المصابين للوصول إلى دولة مصرية خالية من هذا الفيروس اللعين.

واختتم محلب كلمته قائلا: "أشكركم مرة أخرى على حضوركم الكريم وكلى ثقة فى أنكم جميعًا تقفون معنا فى الصفوف الأولى للمعركة ضد هذا القاتل، والذى طالما عانى منه الشعب المصرى، وأعرف يقينًا أنكم ستبذلون كل ما تستطيعون حتى ننتصر معًا فى هذه المعركة الشاملة، وحتى نحرر الشعب المصرى من عدو طالما نهش صحته بل وحياته نفسها على مدى عقود طويلة من الزمن" .