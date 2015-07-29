صحيفة "شباب البحيرة والإسكندرية" تنشر فى عدد يوليو اعترافات خلية إرهابية

فى إطار مبادرة "اليوم السابع" لرعاية الصحف الإقليمية، ينشر الموقع عدد صحيفة "شباب البحيرة والإسكندرية" لشهر يونيو، التى تصدر عن حزب " مصر الفتاة".

وجاء أبرز ما فيها اعترافات خلية إرهابية استهدفت أبراج الكهرباء، وقطع طرق القطارات بالبحيرة والإسكندرية، وتقرير عن تعيين المهندس محمد عبد العليم، رئيسا لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء.

وأبرز ما جاء فى هذا العدد من أخبار وتحقيقات:

1- محمد عبد العليم خلفًا لرمضان عثمان السجين.. يا نهار طين

>2- اعترافات خلية إرهابية استهدفت أبراج الكهرباء والقطارات بالبحيرة والإسكندرية

>3- جزار دمنهور يبيع العيش بالمخدرات بدل اللحمة

>4- مراسلين أخبار - أهرام - جمهورية

>5- ندوة بعنوان "إهدار مال وطن"