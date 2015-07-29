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إنشاء حواجز خرسانية بشواطئ مصيف بلطيم بكفر الشيخ بتكلفة 21 مليون جنيه

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إنشاء حواجز خرسانية بشواطئ مصيف بلطيم بكفر الشيخ بتكلفة 21 مليون جنيه إنشاء حواجز خرسانية بشواطئ مصيف بلطيم بكفر الشيخ بتكلفة 21 مليون جنيه
قال الدكتور أسامة حمدى، محافظ كفر الشيخ، إن هيئة حماية الشواطئ تقيم حواجز خرسانية بطول 2 كيلو مترا على شواطئ مصيف بلطيم لمنع امتداد المسطح المائى للبحر نحو مدينة المصيف.
>وأضاف حمدى هذا المشروع يعد من أهم المشرعات، التى تقوم على الحفاظ وحماية الشواطئ، وينفذ بخبرات عالمية مصرية على أعلى مواصفات هندسية قياسية، مشيراً إلى أن المشروع تكلف نحو 21 مليون جنيه كمرحلة أولى، سيتبعه مراحل أخرى للحفاظ على الأراضى المطلة على البحر الأبيض المتوسط.

جدير بالذكر، أنه فى مصيف بلطيم قد تم إقامة 8 حواجز خرسانية لعدد من شواطئ المصيف، منذ سنوات لمنع التآكل لشواطئ المصيف.

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مصر 365