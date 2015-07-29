وكيله: صلاح يصل روما يوم الأربعاء

أكد رامي عباس وكيل محمد صلاح نجم منتخب مصر أن موكله سيصل إلى مدينة روما يوم الأربعاء تمهيدا للتعاقد مع فريق العاصمة الإيطالية.

صلاح بات قاب قوسين أو أدنى من التعاقد مع روما الإيطالي قادما من تشيلسي بعد انتهاء إعارته لفيورنتينا بنهاية الموسم المنصرم.

في التاسعة من مساء الثلاثاء تابع صلاح حساب روما الرسمي على تويتر من حسابه الشخصي على الشبكة نفسها، بعدها بساعة أكد عباس وصول لاعبه لروما الأربعاء.

وقال عباس في تغريدة كتبها عبر حسابه الشخصي على تويتر: "صلاح يصل روما غدا".

وأشار أكثر من تقرير أن صلاح سيصل إلى روما في الرابعة والنصف مساء بتوقيت إيطاليا.