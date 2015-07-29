اليساندرو سافينا في حفل مميز ضمن أعياد بيروت

أحيا نجم البوب أوبرا العالمي Alessandro Safina أمسية خاصة ضمن ليالي مهرجان أعياد بيروت في لبنان.

وحضر الحفل المميز الآلاف من كافة المناطق اللبنانية ومن بعض الدول العربية، إضافة إلى عدد من الوجوه الفنية والاجتماعية المعروفة.

وقدّم سافينا مجموعة من الأغنيات التي تفاعل معها الجمهور بطريقة راقية وجميلة.

وحيّا Alessandro الحضور وبيروت، العاصمة التي سبق أن زارها من قبل وأحيا فيها حفلات ناجحة، كما أصرّ على التواصل المباشر مع الجمهور أثناء وجوده على المسرح، فيما التقط في الكواليس عدداً كبيراً من الصور التذكارية مع محبيه.