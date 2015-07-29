إليسا: لن أقضي حياتي في التقاط الصّور مع الجمهور

ردّت الفنانة إليسا على الانتقادات التي توجّه إليها وتتهمها بالغرور قائلة "آخر همي شو بيقولوا عني الناس".

وأضافت خلال لقاء قصير على قناة "الحياة" المصرية مع برنامج "عين"، على هامش إحيائها حفلة في مهرجان "موازين" في المغرب، ورداً على تعليق بأنّ إليسا بسيطة وتلقائية عكس ما يشاع عنها، ضحكت هذه الأخيرة قائلة إنّ "آخر همّها شو بيقول عنها الناس" وإنها من المستحيل مثلاً أن تقضي حياتها في التصوير مع الجمهور فكل شيء وقت.

وتحدّثت إليسا عن أغنيتها "يا مرايتي" والفيديو كليب الذي أثار ضجّة، قائلة إنها أثناء تصوير الكليب تخيّلت أن هناك شخص يعنّفها.

وأنهت لقاءها بالحديث عن الثوب الأبيض الذي ترتديه قائلة إنه من تصميم غوتشي.

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