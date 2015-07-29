غادة عبد الرازق في أجرأ صورها

خضعت الفنّانة غادة عبد الرازق لجلسة تصوير مع المصوّر خالد فضة قد تكون الأجرأ لها على مدار مشوارها الفني، حيث كشفت عن بطنها بعد أن خسرت الكثير من وزنها.

صور غادة أثارت ردود فعل مختلفة حولها، فقد انقسم روّاد مواقع التواصل الاجتماعي ما بين مستاء من غادة ومطالباً إياها بضرورة احترام كونها جدة لطفلتين، وآخرون وجدوا أنها حرية شخصية وأن لا مشكلة في أن تحاول الظهور بشكل أصغر من عمرها الحقيقي، واعتبروا أن رغبتها في ذلك شيء تحسب لها وليس عليها.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي