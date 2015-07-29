لقاء سويدان: صهر حسين فهمي يحاربني وسألجأ إلى القضاء

بعد حكم المحكمة الذي حصلت عليه الممثلة لقاء سويدان ضد طليقها الفنان حسين فهمي، والذي يقضى بالزامة بدفع مبلغ 720 ألف جنيه كنفقة متعة لها، قصدت لقاء البنك للحصول على جزء من المبلغ، لكنها فوجئت بمماطلة الموظفين في صرفه، لتكتشف أن رئيس البنك هشام عكاشة هو نفسه زوج ابنة حسين فهمي "نائلة".

لقاء اتهمت المدير بأنه وراء هذه المماطلة بسبب قرابته من حسين لذا قررت مقاضاته.

وفي تصريحات خاصة لـ"سيدتي نت"، قالت لقاء إنها لم تكن تريد أن تصل الأمور إلى حد القضاء، لكن طليقها أرغمها على ذلك.

وأضافت لقاء أن كل ما تريده هو الحصول على حقوقها الشرعية، وأوضحت أنّ هذا حقها وأنه لا يمكنها بأيّ حال من الأحوال أن تتركه.

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