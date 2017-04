Ant-Man يحتلّ المرتبة الأولى في أميركا

شهدت المرتبة الخامسة على شباك التذاكر العالمي هذا الأسبوع، تراجع فيلم Jian Bing Man حيث حصد 25 مليون دولار، وعاد فيلم Inside Out الى المرتبة الرابعة بعد أن سجّل 28.3 مليون دولار، وتقدم فيلم Ant-Man الى المرتبة الثالثة مع 35.4 مليون دولار، وبقي فيلم Minions في المرتبة الثانية حيث حصد مبلغ 44 مليون دولار وصمد الفيلم الصيني Monster Hunt في المرتبة الأولى للأسبوع الثاني بعد أن جمع 72 مليون دولار.

في أميركا، دخل فيلم Southpaw في المرتبة الخامسة حيث جمع 16.5 مليون دولار، وتراجع فيلم Trainwreck الى المرتبة الرابعة مع 17.3 مليون دولار، وتراجع أيضاً فيلم Minions الى المرتبة الثالثة حيث جمع 22.1 مليون دولار، ودخل فيلم Pixels مباشرة في المرتبة الثانية مع 24 مليون دولار، وبقي فيلم Ant-Man في المرتبة الأولى بعد أن حصد 24.7 مليون دولار.

في لبنان، دخل فيلم The Vatican Tapes في المرتبة الخامسة حيث شاهده 2980 شخص، ودخل أيضاً فيلم How To Make Love Like An Englishman في المرتبة الرابعة مع 5553 مشاهد، وتراجع فيلم Terminator: Genisys الى المرتبة الثالثة حيث شاهده 5974 شخص، ودخل فيلم Pixels مباشرة في المرتبة الثانية مع 10702 مشاهد، وبقي فيلم Minions في المرتبة الأولى بعد أن شاهده 11548 شخص.

في مصر، لا تغيير في المراتب الخمس الأول. فالمرتبة الخامسة يحتلها فيلم "نوم التلات" حيث جمع 741 ألف جنيه، و المرتبة الرابعة هي لفيلم "سكّر مرّ" الذي حصد مليون و 53 ألف جنيه، وبقي فيلم "حياتي مبهدلة" في المرتبة الثالثة بعد أن حصد 4 ملايين و 651 ألف جنيه، ولا تغيير في المرتبة الثانية حيث بقي فيلم "ولاد رزق" مع 8 ملايين و 658 ألف جنيه وصمد فيلم "شدّ أجزاء" في المرتبة الأولى بعد أن جمع 13 مليون و 618 ألف جنيه.