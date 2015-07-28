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الموافقة على إنشاء كلية التنمية الاجتماعية والأسرية بجامعة بنى سويف

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الموافقة على إنشاء كلية التنمية الاجتماعية والأسرية بجامعة بنى سويف الموافقة على إنشاء كلية التنمية الاجتماعية والأسرية بجامعة بنى سويف
أعلن الدكتور امين لطفى رئيس جامعة بنى سويف اليوم الثلاثاء موافقة المجلس الأعلى للجامعات من حيث المبدأ على أنشاء كلية التنمية الاجتماعية والأسرية، وتمنح الكلية درجة البكالوريوس فى الأقسام التخصصات التالية:
> الخدمة الاجتماعية، المرأة، الأسرة والطفولة، رعاية المسنين، وتنمية المجتمع وخدمة البيئة.

وأشار لطفى فى تصريحات صحفية إلى أن الهدف الرئيسى من إنشاء مثل هذه الكلية، هو المساهمة فى تحقيق نقلة نوعية فى مهنة العمل الاجتماعى والاستجابة لمتطلبات المجتمع، بالإضافة إلى تزويد المؤسسات الاجتماعية بكفاءات علمية ومهنية قادرة على تسيير شئونها وتطويرها. وذلك بهدف إعداد أخصائيين فى التنمية الاجتماعية والأسرية، لديهم من القدرة ما يؤهلهم للمنافسة فى سوق العمل المحلى والإقليمى، والقدرة على إحداث التغيير الإيجابى فى المجتمع والنهوض به.

وأضاف رئيس الجامعة، أن الكلية تهدف إلى تطوير قدرات الأجهزة العاملة فى مؤسسات الرعاية والخدمة الاجتماعية، بدعمها بكفاءات علمية ومهنية قادرة على تسيير شئون هذه المؤسسات وتطوير قدرات الأجهزة العاملة فى تنمية وتنظيم المجتمعات المحلية فى مجالات الدراسة والتخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقييم، ودعم فعاليات الأسرة فى عمليات تنمية قدرات أفرادها النفسية والفكرية والإبداعية والعملية فى المجالات المتصلة لشؤون الأسرة خاصة والمجتمع عامة.

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