صحة الغربية: التحفظ على 5 آلاف و200 عبوة محلول جفاف بالمحافظة

أكد الدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة بالغربية أنه تم التحفظ على 5 آلاف و200 عبوة محلول جفاف خاص بالأطفال داخل مخازن المديرية، لحين إجراء تحاليل لها، لبيان مدى صلاحيتها للاستخدام من عدمه، وذلك بعد وفاة حالات أطفال بمستشفيات بنى سويف بعد تناولهم محلولا فاسدا.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، فى تصريح اليوم الثلاثاء، أنه تم إخطار جميع المستشفيات العامة والخاصة على مستوى المحافظة برقم التشغيل الخاص بالمحلول لوقف استخدامه فورا، لحين التأكد من مدى صلاحيته للاستخدام من عدمه وإحالة كل من يخالف ذلك إلى التحقيق، منوها بأن المديرية قامت بحملات تفتيشية على جميع الصيدليات المستشفيات.