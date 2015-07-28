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رئيس جامعة المنصورة يهنئ الطلاب الفائزين بمسابقة كاسحات الألغام

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رئيس جامعة المنصورة يهنئ الطلاب الفائزين بمسابقة كاسحات الألغام رئيس جامعة المنصورة يهنئ الطلاب الفائزين بمسابقة كاسحات الألغام
استقبل الدكتور محمد القناوى، رئيس جامعة المنصورة، بمكتبه الطلاب الفائزين بكلية الهندسة بالمراكز الأولى من فريقى Breakin Point &Ten in black لتهنئتهم بالفوز بالمركز الأول وأفضل نظام تشغيل فى مسابقة كاسحات الألغام وتأهلهم للسفر لدولة تشيلى للمنافسة فى المسابقة الدولية لكاسحات الألغام خلال شهر أغسطس المقبل، والتى نظمتها جامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا تحت رعاية أكاديمية البحث العلمى.

جدير بالذكر أن فريق Ten in black بابتكار مركبة آليه تعمل عن بعد لديها القدرة على اكتشاف الألغام الأرضية بدقة عالية، ويضم الفريق عشرة طلاب بالفرقة الثالثة لتخصصات مختلفة.

كما فاز فريق Breakin Point أفضل نظام لاكتشاف الألغام Best Design، وذلك لاستخدامه نظاما مكونا من روبوت أرضى يكشف الألغام المدفونة تحت الأرض وطائرة بدون طيار تحدد موقع الروبوت الأرضى ومواقع الألغام أوتوماتيكيا باستخدام الـ GPS وباستخدام الكاميرات ومعالجة الصور.
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مصر 365

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