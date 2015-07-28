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بالصور.. نجاح عملية تدبيس واستئصال لجزء من المعدة بمستشفى جامعة المنصورة

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نجح فريق طبى برئاسة الدكتور ياسر على، رئيس قسم (6) جراحة السمنة المفرطة بمستشفى المنصورة الجامعى، وفريق الجراحة: الدكتور وليد جادو مدرس جراحة الغدد والسمنة، والدكتور أحمد الشاذلى نائب القسم، والدكتور محمد عبد الله المدرس المساعد، وفريق التخدير برئاسة الدكتور أحمد فريد أستاذ التخدير، فى إجراء "عملية تكميم وتدبيس واستئصال لجزء من المعدة " لمعالجة السمنة المفرطة للمريضة "أ.م.ج"، والتى تبلغ من العمر 20 عامًا، و يبلغ وزنها 160 كيلو جرامًا، ومحل إقامتها مدينة دكرنس.

يذكر أن قسم (6) قام بإجراء العديد من جراحات السمنة المفرطة برئاسة رائد جراحة السمنة الدكتور عاطف عبد اللطيف. وتجرى عمليات السمنة بالقسم عن طريق جراحات مفتوحة وجراحات بالمنظار.

وقدم الدكتور ياسر على رئيس قسم (6) جراحة، الشكر إلى الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة، على رعايته للقسم ودعمه المستمر للمنظومة الطبية والعمل على الارتقاء بها حرصا منه على رعاية المرضى غير القادرين.

كما قدم الشكر للأستاذ الدكتور أسامة الباز مدير عام مستشفيات جامعة المنصورة، على توفير الإمكانيات الخاصه بالمرضى والمستلزمات الطبية فور طلبها من سيادته والحقيقة أن منظومة جراحات السمنة بقسم (6) هى سيمفونية رائعة للتكامل والجودة ورعاية المرضى الفقراء.

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015
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