5 أطعمة تخفض ضغط الدم أبرزها.. الكرفس والخس والبقدونس

سلط تقرير نشر مؤخرًا بصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، الضوء على مجموعة من الأطعمة التى تساهم فى خفض الضغط الدموى، وتعزيز صحة الجسم فى الوقت نفسه وحمايته من الأمراض المختلفة.

وكشف التقرير الذى نشر اليوم، أن الأطعمة الغنية بالنترات تساهم فى خفض الضغط الدموى، وبالتالى تساهم فى الحد من فرص الإصابة بارتفاع ضغط الدم المزمن، والذى يعد من أخطر الأمراض التى تصيب أكثر من مليار شخص على مستوى العالم ويعرف باسم "القاتل الصامت".

ومن أبرز هذه الأطعمة: البنجر والكرفس والخس والسبانخ والبقدونس، حيث تحتوى على نسب عالية من النترات، والتى يحدث لها عدة تغييرات وتتحول فى نهاية المطاف إلى أكسيد النيتريك، والذى يساهم فى تمديد الأوعية الدموية فى الجسم ويخفض من الضغط الدموى.

وأضاف الباحثون أن أكسيد النيتريك الموجود بهذه الأطعمة له فوائد أخرى، حيث يساهم فى تعزيز النوم ومحاربة الإصابة بالعدوى الميكروبية، بالإضافة إلى أنه يعمل على إيصال الأكسجين إلى خلايا الجسم وتعزيز صحتها، وهو ما يعد أمرًا مثيرًا للغاية.

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