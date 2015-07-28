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احذر.. استخدام طفلك للآى باد يعرضه لآلام الظهر والرقبة مستقبلًا

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احذر.. استخدام طفلك للآى باد يعرضه لآلام الظهر والرقبة مستقبلًا احذر.. استخدام طفلك للآى باد يعرضه لآلام الظهر والرقبة مستقبلًا
نتائج جديدة وخطيرة كشفت عنها مؤخرًا آخر الأبحاث الطبية، حيث أشارت دراسة أسترالية حديثة إلى أن الأطفال الذين يفرطون فى استخدام أجهزة الآى باد غالبًا ما يتعرضون لمشاكل صحية بالعظام على المدى البعيد.

وتابعت الدراسة التى أشرف عليها باحثون من جامعة كيرتين الأسترالية أن الأطفال الذين يستخدمون أجهزة الآى باد لمدة تزيد عن النصف ساعة فى الجلسة الواحدة غالبًا ما يتعرضون للإصابة بآلام الظهر وآلام الرقبة المزمنة خلال مراحل عمرية متأخرة.

وأكد الباحثون أن الأبوين غالبًا ما يسمحون لأطفالهم باستخدام أجهزة الأيباد لمدة لا تقل عن الساعة، وغالبًا ما يجلسون فى وضعيات ثابتة وينحنون رقبتهم بوضع خاطئ أثناء استخدامها، وهو ما يعرضهم لمشاكل صحية خطيرة بالعظام مستقبلًا، خاصة أنهم يتبعون تلك العادات فى ذلك العمر الصغير.

وأَضاف الباحثون أن أقصى مدة متواصلة يمكن استخدام الآى باد وأجهزة التابلت المختلفة خلالها فى وضعية ثابتة يجب ألا تتعدى نصف ساعة لتجنب أى مشاكل صحية محتملة.

ونشرت هذه النتائج على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى السابع والعشرين من شهر يوليو الجارى.

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