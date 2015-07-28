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مقتل 10 تكفيريين وإصابة 15 آخرين في قصف لطائرات الأباتشي بالشيخ زويد

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مقتل 10 تكفيريين وإصابة 15 آخرين في قصف لطائرات الأباتشي بالشيخ زويد مقتل 10 تكفيريين وإصابة 15 آخرين في قصف لطائرات الأباتشي بالشيخ زويد

الجيش المصري – سيناء
>أرشيفية

نجحت القوات المسلحة اليوم الثلاثاء في استهداف تجمع إرهابي كبير لعناصر تنظيم بيت المقدس وقصف تجمعهم قبل تنفيذهم لعملية إرهابية كبيرة بالشيخ زويد.

وأوضحت مصادر أمنية أن أجهزة الأمن بالتعاون مع أهالي مدينة الشيخ زويد نجحت في تحديد مكان تجمع عدد كبير من عناصر بيت المقدس بجوار مدرسة الزوارعة جنوب مدينة الشيخ زويد مساء اليوم وشوهدت قرابة 7 سيارات متجمعة وأكثر من 30 عنصرا إرهابيا مرتدين الزي العسكري لبيت المقدس.
> وعلي الفور قامت الطائرات الأباتشي بقصف التجمع الإرهابي على مرتين وأسفر القصف الجوي عن مقتل 10 عناصر إرهابية وإصابة 15 آخرين بجراح بالغة.

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