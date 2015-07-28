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راديو مالابو:مبنى السفارة المصرية بغينيا الاستوائية أفضل من سفارة أمريكا

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راديو مالابو:مبنى السفارة المصرية بغينيا الاستوائية أفضل من سفارة أمريكا راديو مالابو:مبنى السفارة المصرية بغينيا الاستوائية أفضل من سفارة أمريكا
فى إطار افتتاح المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء لمجمع السفارة المصرية الجديدة فى مالابو مؤخرا، والأصداء الإيجابية الواسعة فى هذا الإطار، أعدت إذاعة "راديو مالابو" دراسة تقييم لمبانى السفارات المتواجدة فى العاصمة الاستوائية، حيث جاءت السفارة المصرية الجديدة فى المركز الأول كأفضل سفارة، تليها سفارة الولايات المتحدة ثم سفارة الصين.

تجدر الإشارة إلى قيام شركة المقاولون العرب بإنجاز الأعمال فى مجمع السفارة الجديدة فى وقت قياسى حوالى ستة أشهر وبكفاءة عالية، الأمر الذى جعل مجمع السفارة المصرية الجديدة، وافتتاحها من قبل رئيس مجلس الوزراء المصرى، مثار حديث عام على مختلف المستويات فى مالابو.

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