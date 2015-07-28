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وزير الصحة: 93.4% نسبة استجابة مرضى فيرس سى للعلاج بسوفالدى

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وزير الصحة: 93.4% نسبة استجابة مرضى فيرس سى للعلاج بسوفالدى وزير الصحة: 93.4% نسبة استجابة مرضى فيرس سى للعلاج بسوفالدى
قال الدكتور عادل عدوى، وزير الصحة، إن حصلت على عقار سوفالدى بسعر 1% من السعر العالمى، لافتا إلى أن مصر وضعت استراتيجية قوية للتخلص من فيرس سى تتضمن 6 محاور.

وأضاف وزير الصحة، خلال احتفالية الوزارة لإعلان نتائج فيرس سى بسوفالدى إن الوزارة تسعى دائما لادخال الأدوية الجديدة لعلاج مرضى فيرس سى، مشيرا إلى أن مليون و155 الف مريض سجلوا بياناتهم للحصول على العلاج بسوفالدى، ويتلقى العلاج 130 ألف مريض وأن نسبة الاستجابة لعقار السوفالدى 93.4 %.

وأوضح وزير الصحة أن أدوية الجيل الثانى لعلاج فيروس سى تصل نسب شفائها لـ95 % مشيرا إلى أنه سيتم إدخالها ضمن منظومة العلاج بمراكز الكبد.

وتابع وزير الصحة أن شركة فاركو للأدوية وفرت 50 ألف عبوة من المليون عبوة ضمن مبادرة الرئيس لعلاج مرضى فيرس سى.

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مصر 365

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