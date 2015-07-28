الرئيس يكلف وزير الشباب بتقديم باقة ورد للاعب الكونغولى وتقديم سبل الرعاية

كلف الرئيس عبد الفتاح السيسى، المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضية، بزيارة اللاعب الكونغولى المصاب بمستشفى الدفاع الجوى بالتجمع الخامس، وقد أهداه الرئيس باقة ورد. ووجه الرئيس السيسى بتقديم كل سبل الرعاية الطيبة اللازمة.

وكان الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، صدق على علاج اللاعب رودى نداى لاعب فريق ليوبار الكونغولى على نفقة القوات المسلحة المتواجد حالياً بالمستشفى الجوى التخصصى بالتجمع الخامس، وذلك بعد إجراء عملية جراحية دقيقة ناجحة، وذلك خلال مباراة فريق نادى الزمالك والنادى الكونغولى بكأس الكونفدرالية .

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