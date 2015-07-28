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وزير الثقافة: لا علاقة لي بالإخوان «واسألوا الأجهزة الأمنية»

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وزير الثقافة: لا علاقة لي بالإخوان «واسألوا الأجهزة الأمنية» وزير الثقافة: لا علاقة لي بالإخوان «واسألوا الأجهزة الأمنية»

وزير الثقافة

قال عبد الواحد النبوى وزير الثقافة إن هناك تهميشا لبعض مؤسسات وزارة الثقافة منذ سنوات ويتم العمل على إزالته ، موضحا أنه ليس عيبا أن يكون المثقف خريج أزهر .

وأضاف خلال لقائه ببرنامج “الحياة اليوم” على قناة الحياة تقديم الإعلامية لبنى عسل أنه لا علاقة له بالإخوان وعلى من يتهمه بذلك “عليه أن يسأل الأجهزة الأمنية “، مشيرا إلى أن اختيار معاونى الوزير حق أصيل له ولا يحق لأحد أن يتدخل فيه.

وتابع أنه يعمل على ضخ دماء جديدة تحقق الإنجاز المطلوب داخل الوزارة وتساعد على الاتحاد بين الجميع ، مضيفا أن بابه مفتوح للجميع وأنه يستمع لكل الآراء بكل أريحية .

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